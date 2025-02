Hay expectativa en el gabinete de Petro por nuevo consejo de ministros televisado

Presidente Gustavo Petro durante consejo de ministros transmitido en vivo. Foto: Presidencia

Tras su regreso a Colombia de una gira por Emiratos Árabes Unidos, el presidente Gustavo Petro tenía previsto iniciar la semana con un consejo de ministros transmitido en vivo y en directo, tal y como lo hizo el pasado 4 de febrero. La información generó tensión en varias oficinas del Ejecutivo, pues muchos recordaron que la pasada reunión generó una implosión por los roles de Laura Sarabia y Armando Benedetti en el Ejecutivo.

Sin embargo, durante la mañana de este lunes la idea ha perdido fuerza, pues varios ministros confirmaron que no han recibido la citación. Además, la Casa de Nariño confirmó que el presidente tiene “agenda de gobierno” y que en la misma no está incluido un consejo de ministros, pero que aún no se puede confirmar si más tarde el panorama puede cambiar.

Voces del Gobierno aseguran que el consejo de ministros televisado se mantendría suspendido mientras el presidente ajusta su equipo. El mandatario estaría trabajando en los reemplazos en las carteras de Defensa, Interior, Ambiente y otras de las que quedaron vacantes tras las renuncias de las últimas dos semanas.

Tras el pasado consejo de ministros, el primero en renunciar fue Juan David Correa, quien salió del Ministerio de Cultura y hasta el momento ha sido reemplazado por su viceministra, Yannai Kadamani Fondrona. A él lo siguieron las ministras de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; y de Ambiente, Susana Muhamad. La primera ya fue reemplazada por Antonio Sanguino (Alianza Verde) y sobre la otra cartera, por ahora, solo hay versiones extraoficiales.

El remezón siguió con la renuncia de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior, movimiento que le dio pasó, como encargado, a quien venía desempeñándose como viceministro, Gustavo García Figueroa. Y por último, se confirmó que dio un paso al costado el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Sobre este último caso, hay incertidumbre sobre el nombre del nuevo jefe de la cartera y, aunque se han mencionado nombres de militares, no hay nada confirmado.

A todo esto se suma que hay expectativa sobre la posible salida de la ministra del Deporte, Luz Cristina López, y por el reemplazo de Alexander López Maya, saliente director de Planeación Nacional. Así mismo, no se descartan nuevos movimientos, pues el propio Petro confirmó que hará cambios en función de la ejecución de su programa de gobierno, lo que está relacionado con su apuesta de llevar al progresismo más allá del 2026.

