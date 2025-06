“No resisto un gabinete así”: Petro cuestionó a sus ministros por inversiones en regiones

Gustavo Petro lidera reunión de Consejo de Ministros en Bogotá, Colombia. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

En la noche de este martes, el presidente Gustavo Petro lideró un nuevo consejo de ministros transmitido por los canales institucionales y las redes sociales de la presidencia. En esta oportunidad, el encuentro de alto nivel citado por el jefe de Estado tuvo como eje central el debate sobre el presupuesto general para 2026. Pero además, durante la reunión el presidente habló de sus reformas laboral y pensional, de la consulta popular e incluso de las investigaciones sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Durante su intervención inicial, Petro dio a entender que aún no es tiempo para cantar victoria con la reforma laboral, pues, según su visión, la conciliación está a cargo del presidente del Senado, el conservador, Efraín Cepeda, a quien volvió a señalar de “casi sabotear” la reforma. “Que el presidente del Senado diga si va a conciliar o no”, le pidió al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Según el mandatario, una muestra de que hay riesgo para la conciliación es que la misma plenaria hundió la consulta popular 2.0, que incluía cuatro preguntas sobre la reforma a la salud. “Nos traicionaron”, aseguró el presidente; de hecho, agregó que integrantes de la coalición habrían ayudado al bloque opositor en esa votación.

Por otra parte, también se refirió a la primera consulta popular, la que decretó, y aseguró que el acto administrativo “goza de presunción de legalidad” y que el registrador, al negarse a organizar el llamado a urnas, “está en una sedición contra el presidente de la República y quiero las acciones jurídicas”.

Jalón de orejas a los ministros

Tras la presentación que hizo Planeación Nacional de un cuadro con las inversiones por región, el mandatario hizo un duro cuestionamiento contra sus ministros por lo que llamó una “traición”. Al ver que Antioquia es uno de los departamentos a los que más se le destinan recursos, Petro aseguró que se están premiando a los gobernantes de la oposición que “organizan golpes”.

“Por qué Chocó es lo menos, acaso no fue el 80 % de la gente más pobre de Colombia la que votó por nosotros. ¿Por qué me tienen a Chocó así tan abandonado? Como si ustedes fueran Duque. Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo; yo no puedo seguir así“, manifestó.

Petro también cuestionó las bajas cifras de ejecución de las entidades, entre estas el Ministerio de la Igualdad, que siempre ha estado bajo la lupa por el mismo problema. Según el informe de Planeación, ese sector solo ha ejecutado un 1,9 % este año, lo que su juicio “deslegitima” los argumentos para pedirle al Congreso que mantenga viva esa cartera.

