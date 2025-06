En vivo | Petro criticó a Thomas Greg y calificó la licitación como “fraudulenta”

El presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros sobre Hambre Cero. Foto: Presidencia

Un nuevo consejo de ministros tiene lugar este martes y la reunión de los altos funcionarios girará en torno al programa Hambre Cero. La cita ocurre en las horas previas a la sanción de la reforma laboral, prevista para las 2:00 p. m. de este miércoles.

Precisamente la semana pasada, el mandatario lideró un encuentro sobre este programa. En la reunión estuvieron la directora del Dapre, Angie Rodríguez; el nombrado jefe de gabinete, Alfredo Saade, y los ministros Martha Carvajalino (Agricultura) y Germán Ávila (Hacienda). También fueron el director de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón; la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina; y la directora del ICBF, Astrid Elena Cáceres.

El programa fue presentado por el Gobierno en agosto de 2024, y su ejecución, en un inicio, fue liderada por la vicepresidenta y entonces ministra de la Igualdad, Francia Márquez. Sin embargo, en las últimas reuniones no ha estado presente su sucesor en la cartera de Igualdad, Carlos Rosero.

¡La igualdad es con resultados! Hoy arranca en forma Hambre Cero, uno de los programas priorizados por @Minigualdad y que busca atender la emergencia del hambre en las zonas más vulnerables del país.



Con este programa además de resolver lo inmediato de un plato de comida,… https://t.co/H0deQ7b4pX — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 28, 2024

En todo caso, el acto ocurre horas antes del evento en el que la reforma laboral quede en firme. Este ocurrirá en la Casa Museo Quinta de Bolívar en la tarde de este miércoles.

Presidente Petro se refirió a las estadísticas de Hambre Cero

El mandatario aseguró que hay un “relativo éxito” de la política, aunque reconoció unos “fracasos virtuales regionales”. Aseguró que La Guajira es el departamento con mayor nivel de desnutrición infantil en el país, aunque tiene tierras fértiles: “Hemos desplomado la desnutrición”.

“Si exportamos combustibles fósiles, matamos a la humanidad”, afirmó. Y agregó: “Los niños y las niñas son primero, así no voten”.

Además, lanzó una pulla contra el alcalde Carlos Fernando Galán por no colaborar para mejorar el sistema de salud y “salvar el hospital San Juan de Dios”. Apuntó que se trata de razones “políticas” y no técnicas, y ordenó al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, poner todas las medidas necesarias para que no se “dinamitara” el centro médico.

“Nunca hay investigación contra los niños preferidos de la oligarquía bogotana (...), pero hay impunidad”, dijo.

El presidente también se refirió al cambio climático y pidió implementar un plan para lograr que Bogotá volviera a tener agua con un programa de revitalización de la selva. Así, según explicó, se requeriría que los grupos armados ilegales prueben que no están deforestando para poder llegar a una mesa de negociación y se pagaría a las comunidades por reforestar.

“Transmilenio y los carros y las motos están matando a los niños”, apuntó.

Petro defendió “plazoletazo” en Medellín

El jefe de Estado respondió ante las críticas por el evento en La Alpujarra, en Medellín, en el que estuvieron en la tarima jefes criminales de la ciudad y voceros de las bandas criminales en la paz urbana. Insistió en que estas vienen de personas que quieren desconocer la realidad de la ciudad solo por criticar a su gobierno.

“Nosotros la bajamos [la tasa] a casi 10 homicidios por casi 100 mil habitantes, lo que internacionalmente saca a la ciudad de la lista de ciudades violentas”, aseveró. Y volvió a irse contra Bogotá al decir que la tasa en la capital colombiana subió después de su Alcaldía.

El presidente dijo que lo que hubo en la plaza fue que “personas en condición de presos” afirmaron estar dispuestos a “restaurar” e “indemnizar” a sus víctimas al abandonar “el panorama de la justicia por venganza, que lleva a más muertos”. Apuntó que esto modelo “ha funcionado medio bien en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

“No va a seguir con Thomas & Greg”: Petro

En medio de la polémica que se ha conocido sobre la licitación para la expedición de pasaportes con la compañía Thomas Greg & Sons, el mandatario también criticó el proceso. Aseguró que era una licitación “fraudulenta”.

“El canciller [Álvaro Leyva] por demorarse en hacerme caso de suspenderla, terminó en un lío que lo llevó fuera por culpa de la Procuraduría. Ahora quiere vengarse de mí con sus famosas carticas tontas porque no hago vida social ni privada con el señor Leyva”, afirmó.

