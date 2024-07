Cristo aseguró que la constituyente depende del diálogo y que no será por decreto

El nuevo ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro matizó la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Casi 24 horas después de haber generado todo un revuelo político por mencionar que una de sus tareas como ministro del Interior será tender los puentes para una Asamblea Nacional Constituyente, Juan Fernando Cristo explicó este jueves los alcances de la iniciativa, que según recalcó siempre estará alineada con las normas vigentes.

El nuevo integrante del gabinete de Gustavo Petro, en reemplazo de Luis Fernando Velasco, dijo que la propuesta depende exclusivamente del consenso con todos los sectores del país, a lo que agregó que tampoco se trata de un trámite que se vaya a hacer en la actual administración, en parte porque eso también afectaría el diálogo.

“Sigo pensando que tiene que ser fruto de la unión de todos los colombianos, de un acuerdo nacional y no de la imposición de un sector a otro (...) el Juan Fernando Cristo que dijo repitan conmigo la inviabilidad de la Constituyente, era el que decía y sigue pensando que una Constituyente no es posible en Colombia sin un acuerdo nacional, que una constituyente no es posible en Colombia ya durante el periodo del presidente Petro”, aseguró a Blu Radio sobre las críticas que recibió por haber dicho en el pasado que no estaba de acuerdo con una constituyente.

Según Cristo, la idea es llevar a cabo un diálogo abierto y “sin timideces” sobre las reformas que requiere el país. En este punto dijo que la constituyente sería “acotada” a unos temas urgentes y que han estado bloqueados en el Congreso y el país en general. Por eso, explicó, la primera tarea que le encargó el presidente es iniciar desde la próxima semana los contactos políticos necesarios para ese proceso.

Sobre los temas de la eventual constituyente, este jueves el presidente lanzó nueve puntos que, según él, deberían ser las bases del acuerdo nacional. Entre esos están las reformas agraria, a la justicia y la política. Así mismo, aparecen las garantías para la educación, la salud y las pensiones.

Según el mandatario, otros de los temas prioritarios son la definición de un nuevo ordenamiento territorial, el desarrollo económico y social de los territorios excluidos y la adaptación a la crisis climática, asuntos que el mandatario ha tocado desde la campaña presidencial, pero que actualmente están rezagados en medio de las disputas políticas.

