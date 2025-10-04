Petro consolidó la constituyente como eje de campaña para reelección de la izquierda

El presidente Gustavo Petro con la bandera de guerra a muerte durante el evento de Ibagué. Foto: Presidencia

La última salida presidencial a la plaza pública ratificó la estrategia de Gustavo Petro por convocar una Asamblea Nacional Constituyente como la principal bandera de campaña de la izquierda para 2026. Aunque este interés ya lo había enunciado con anterioridad y sus ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre –hoy en un choque personal– ya araban este camino, el discurso en el Parque Murillo Toro de Ibagué representó una convocatoria oficial del presidente para dar inicio con el proceso y movilizar sus bases.

“...