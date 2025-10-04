Logo El Espectador
Política
Petro consolidó la constituyente como eje de campaña para reelección de la izquierda

El presidente Gustavo Petro retomó la narrativa de una constituyente para hacer un “reseteo” de la política en Colombia y la sumó a la bandera contra el genocidio en Palestina. Un discurso frontal y con diversas estrategias que tiene como objetivo ratificar su proyecto en la Casa de Nariño y lograr “verdaderas” mayorías en el Congreso en 2026.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
04 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.
Foto: Presidencia

La última salida presidencial a la plaza pública ratificó la estrategia de Gustavo Petro por convocar una Asamblea Nacional Constituyente como la principal bandera de campaña de la izquierda para 2026. Aunque este interés ya lo había enunciado con anterioridad y sus ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre –hoy en un choque personal– ya araban este camino, el discurso en el Parque Murillo Toro de Ibagué representó una convocatoria oficial del presidente para dar inicio con el proceso y movilizar sus bases.

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Orlando Ortiz Medina(11296)Hace 16 minutos
Una cosa es hablar de Asamblea Constituyente y otra de poder constituyente, que es a lo que se refiere el presidente Petro. El poder constituyente es llamar al pueblo, el constituyente primario, a defender las reformas en las calles y a elegir un gobierno popular, y otra muy distinta convocar a una Asamblea Constituyente. Lo que tenemos que hacer es ponernos en modo constituyente, respaldar las reformas sociales y reelegir el gobierno de cambio en 2026. Iván Cepeda es el indicado.
Jesús Vargas Zapata(0u41y)Hace 1 hora
Al parecer todo gira en torno a las reformas que espera la ciudadanía, por ejemplo, el pueblo quiere un cambio porque la salud se volvió negocio. Pero los grupos beneficiados del sistema actual no quieren perder privilegios. Y en medio de eso, el Congreso se convierte en un campo de batalla donde la voluntad ciudadana la ponen por debajo de los intereses privados.
UnaVezMás (22193)Hace 1 hora
No, asamblea constituyente no!
Michael Myers(apgw0)Hace 1 hora
Michael Myers(apgw0)Hace 1 hora
