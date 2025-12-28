Logo El Espectador
Política
“No es prudente”: cardenal Rueda sentó posición sobre la constituyente del gobierno Petro

El cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, aseguró que la asamblea constituyente que promueve en pleno año electoral el Gobierno del presidente Gustavo Petro puede fracturar aún más al país. Dijo que un proceso así, ligado a los comicios de Congreso y Presidencia, profundiza la polarización, por lo que aseguró que se debe cuidar la Constitución de 1991. Eso sí, aclaró que se le podría dar más dinamismo, pero con consensos posteriores a los comicios. También habló de la guerra que volvió a estallar en El Catatumbo entre ELN y Frente 33.

Daniel Valero
28 de diciembre de 2025 - 01:07 a. m.
El cardenal Luis José Rueda aseguró que "les pido al Señor y a los colombianos que cuidemos la Constitución del 91".
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Qué tan convulsionada ve la transición entre este 2025 y un 2026 que entra con un proceso electoral de por medio?

La democracia tiene desafíos, como estos desafíos de confrontación y de formas de pensar y de aproximarse a la realidad. Y viene una decantación, pues se viene de un grupo grande de precandidatos a una decantación que se va dando con las consultas y con las encuestas, que se han convertido también en un instrumento para la selección de los candidatos. Creo que es muy importante que hagamos un énfasis y es que la democracia...

