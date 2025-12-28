“No es prudente”: cardenal Rueda sentó posición sobre la constituyente del gobierno Petro

El cardenal Luis José Rueda aseguró que "les pido al Señor y a los colombianos que cuidemos la Constitución del 91". Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Qué tan convulsionada ve la transición entre este 2025 y un 2026 que entra con un proceso electoral de por medio?

La democracia tiene desafíos, como estos desafíos de confrontación y de formas de pensar y de aproximarse a la realidad. Y viene una decantación, pues se viene de un grupo grande de precandidatos a una decantación que se va dando con las consultas y con las encuestas, que se han convertido también en un instrumento para la selección de los candidatos. Creo que es muy importante que hagamos un énfasis y es que la democracia...