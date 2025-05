“Hice objeción de conciencia”: Lobo respondió a apertura de proceso disciplinario

Cambio Radical abrió proceso disciplinario contra Temístocles Ortega, Didier Lobo y Ana María Castañeda. Foto: Archivo Particular

El senador Didier Lobo se pronunció después de que se diera a conocer que Cambio Radical abrió un proceso disciplinario contra él y otros dos integrantes de la bancada por la votación de la consulta popular. Tanto él como Temístocles Ortega y Ana María Castañeda no estuvieron presentes en la sesión en la que se hundió la iniciativa del gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con el congresista, el partido no le ha notificado la apertura del proceso y dijo que la colectividad “está en su derecho de iniciar el proceso [si] considera”. Agregó que su decisión fue una “objeción de conciencia” que “nunca se ocultó” y la había dado a conocer 10 días antes de la votación.

“Tenía un sector fuerte o un sector amplio de los que me acompañan en el centro del Cesar que me estaban pidiendo que les apoyara la consulta. Y no puedo ir en contra de mi partido tampoco, porque en estos años que llevo en Cambio Radical siempre he acompañado los lineamientos y las decisiones que se toman en bancada”, precisó.

En esa línea, agregó que nunca incumplió la decisión de la bancada porque había sido claro con su postura y recordó que en el pasado siempre ha exigido que se cumplan las decisiones del partido en votaciones en el Congreso. “En este caso simplemente que me aparté, en los demás casos los acompañé, como fue revivir la reforma laboral”, indicó.

Eso sí, aclaró que la consulta radicada este lunes por los ministros de Salud (Guillermo Jaramillo), Trabajo (Antonio Sanguino) e Interior (Armando Benedetti) había nacido “sin piso” porque ya el Senado había tomado una decisión. Además, señaló que con la resucitada reforma laboral, se pueden discutir puntos claves para los trabajadores en Colombia.

“A quienes nos negaron esa posibilidad, hoy tenemos la oportunidad en la Comisión Cuarta del Senado donde se está tramitando y, por supuesto, en la plenaria, donde sí tengo asiento, de poder discutir y poder aprobar algunos puntos que creemos nosotros que son de importancia para la clase obrera. (...) Es que no se puede convertir esto en que cada vez que el Congreso niegue una reforma, irle a consultar al pueblo“, apuntó.

Para él, hacerlo sería un desgasto financiero y esto podría “alterar o adelantar las elecciones presidenciales y las elecciones parlamentarias”. Incluso, aseguró que solo se podría volver a presentar la consulta después del 20 de julio, en la nueva legislatura.

El Senado tendrá 30 días para volver a pronunciarse frente a esta nueva iniciativa. El Gobierno ya está preparando llamados a las calles y cabildos populares para seguir amasando apoyo ciudadano para la consulta, que fue presentada con 12 preguntas que estaban en la primera, con cuatro nuevas sobre temas de salud.

