Así se mueven los sectores políticos frente a una consulta que divide al Congreso

En la guerra por los votos necesarios para la aprobación de la consulta en el pleno del Senado, se están dando los movimientos finales de diversas cartas políticas. Mientras algunos senadores respaldan la posición del presidente Gustavo Petro, otros la ven como una herramienta electoral rumbo al 2026.

A toda esta discusión se han sumado hechos clave, como el reciente encuentro del mandatario con estudiantes del SENA y la aparición de las cartas del exministro Álvaro Leyva.

El primer debate sobre la consulta popular será el 13 de mayo y los movimientos en el Congreso evidenciaron el niel de polarización que se palpa. En un evento con aprendices del SENA, el presidente Petro pidió al Congreso “abrazarse con su pueblo”, lo que fue leído como una invitación al diálogo social por sectores del Gobierno, pero desde la oposición se interpretó como presión política desde las calles.

Para la senadora Sandra Ramírez, del Pacto Histórico, el encuentro es una muestra del grado de conciencia que está tomando la sociedad frente a las luchas sociales: “Hoy no se está agachando la cabeza sino al contrario alzando la cabeza y diciendo aquí estamos en pie de lucha por nuestros derechos y por nuestra dignidad”.

En contraste, la senadora de oposición María Fernanda Cabal (Centro Democrático) considera que oponerse a la consulta es defender el derecho al trabajo y al tejido empresarial.

En su cuenta de X escribió: “Oponerse a la consulta populista de Petro es defender el derecho al trabajo y a la estabilidad económica de miles de colombianos. Petro busca destruir el tejido empresarial, como ya lo hizo con la salud, la educación y la energía. Su consulta traerá más desempleo y pobreza. Votaré no”.

A eso se suma la aparición de las cartas del exministro Álvaro Leyva, quien tomó una distancia crítica del Gobierno al que perteneció, al poner en duda la salud del presidente e insinuar. Petro le respondió: “El problema de su carta no es mi salud, es la suya”.

Para la senadora Sandra Ramírez, el momento en que aparecen no es casual: “Me sorprendió, me sorprendió muchísimo, que hoy se dé esto no es un buen mensaje, no ha sido bien recibido tampoco por la sociedad, ahora que iniciamos el debate en el Senado de la República por la consulta popular”.

Desde la oposición, el tono se ha endurecido. La senadora Cabal dijo que “nadie le daría las llaves de su casa a una persona con los problemas que usted tiene. Rescataremos a Colombia de la mano de Dios y los colombianos”.

Según el analista político Jairo Libretos, la consulta popular no se limita a votar unas preguntas sobre temas laborales, sino que representa una suerte de refrendación de ideas que obligará a los senadores a tomar posición de cara a las elecciones de 2026.

Oponerse a la consulta populista de Petro es defender el derecho al trabajo y a la estabilidad económica de miles de colombianos. Petro busca destruir el tejido empresarial, como ya lo hizo con la salud, la educación y la energía. Su consulta traerá más desempleo y pobreza.… — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 7, 2025

“La consulta popular es un mecanismo para refrendar la vigencia de las ideas de Petro y prender la campaña de 2026. Hablamos de reforma laboral, de salud, del tema fiscal”, explicó.

Libreros también destaca el fortalecimiento de los movimientos sociales como actores clave en esta coyuntura, ante los cuales los partidos deberán responder para movilizar votos.

“Vamos a ver una sociedad mucho más organizada, en procura de que su voz se escuche por el ‘sí’ o por el ‘no’. Y creo que eso es bueno para la democracia colombiana. Que se haya utilizado la consulta para fines electorales, eso es otra historia”. Añadió el analista.

Mis palabras completas el 1 de Mayohttps://t.co/Dn0mskPabR — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 2, 2025

La consulta popular, definida como un mecanismo de participación ciudadana, sigue midiendo el pulso entre el Gobierno y la oposición, rumbo a las elecciones del 2026. Su realización podría requerir un presupuesto superior a las $700.000 millones, un presupuesto que incluso supera el asignado a ministerios como el de Ciencia.

El debate del 13 de mayo es apenas el primero de varios pasos necesarios para que la consulta popular pueda realizarse.

* Este contenido hace parte de un ejercicio académico realizado en el módulo “Fundamentos de Comunicación e Información”, de la Especialización en Periodismo y Narrativas Digitales que se dicta en la Universidad Sergio Arboleda.

