Gobierno pide a ciudadanos contactar a senadores y preguntarles si apoyan la consulta

El gobierno del presidente Gustavo Petro dio un nuevo paso en su apuesta por llevar a las urnas a más de 11,6 millones de colombianos para que se pronuncien sobre los cambios planteados en sus reformas sociales y negados por el Congreso. Este lunes, desde el Ministerio del Interior, el jefe de esa cartera, Armando Benedetti, presentó la plataforma “Consulta Digital”, que tiene como objetivo brindar un espacio para que cualquier colombiano sugiera las preguntas que crea pertinentes para la consulta popular.

El mecanismo, además de hacer pedagogía en favor de la participación, tendrá un ingrediente adicional, pues Benedetti, en compañía del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que los ciudadanos encontrarán un enlace que los llevará al contacto de correo electrónico de los senadores para que así puedan escribirles y saber si apoyan o no la iniciativa del gobierno Petro.

“Se trata de que los ciudadanos les pidan a los senadores, en particular a aquellos por los que votaron, que no les pongan mordaza y les permitan expresarse en la consulta popular. La reforma laboral compromete a casi 25 millones de colombianos que son la fuerza de trabajo y no deben decidir sobre ellos ocho senadores en una comisión como la Séptima de Senado”, dijo el ministro Sanguino.

Ante el cuestionamiento sobre si esa fórmula podría implicar una presión indebida a los legisladores, el jefe de la cartera del Trabajo aseguró que “no puede ser que cualquier cosa que se les diga a los congresistas es presión; ellos no son dioses del Olimpo, son ciudadanos que representan a otros ciudadanos (...) debe ser una fuente de retroalimentación del ejercicio de representación popular”.

Sobre el trámite de las preguntas que llegarán a través de la página y el formulario habilitado, el ministro Benedetti dijo que esperan recibir las sugerencias hasta el 19 o 20 de abril, para luego hacer una análisis que tomará máximo dos días y así llevar las preguntas, que serán cerca de 10 o 12, a la plenaria del Senado.

El jefe de la cartera reconoció que podrán llegar miles de preguntas, pero que cree que la mayoría va a girar en torno a los mismos temas, incluso los que ya están sonando desde hace varios días, como los relacionados con los pagos de los recargos nocturnos, de dominicales y festivos.

Los ministros concluyeron señalando que quien tiene la última palabra es el presidente Petro, quien será el último en revisar el cuestionario antes de que este pase a la plenaria del Senado, donde los 105 legisladores tendrán hasta un mes para dar concepto favorable o no.

