Petro llamó al pueblo “a decidir” tras hundimiento de la consulta

El Salón del Senado este 14 de mayo, cuando la plenaria hundió la consulta popular que impulsaba la Casa de Nariño. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En un álgido enfrentamiento, gritos de lado y lado y acusaciones de fraude terminó la votación de la consulta popular en el Senado. La plenaria de la cámara alta hundió, con apenas dos votos de diferencia, la propuesta que buscaba llevar 12 preguntas a las urnas para implementar cambios en la legislación laboral de Colombia.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ordenó que se votara la consulta popular apenas minutos después de que se aprobara la apelación con la que revivió la reforma laboral. Pese a los gritos de fraude, Cepeda ordenó el cierre de la votación cuando la diferencia era apenas de dos votos. La orden generó la aireada reacción del Pacto Histórico y del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que hubo irregularidades en la votación.

“Lo de hoy fue fraudulento. Se hundió la consulta popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar, cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa”, manifestó.

El presidente Gustavo Petro se sumó a las acusaciones de un supuesto “fraude” en el Senado y llamó a una manifestación generalizada. A través de su cuenta de X, aseguró que la iniciativa había sido hundida con fraude y “el pueblo debe decidir”. Punto y seguido, propuso una reunión “de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente”.

“La orden como presidente de la República de Colombia es que, en estos momentos, la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo”, añadió. El mandatario aseguró que le corresponde a “la coordinación del movimiento popular dar los pasos a seguir”. Incluso, aseveró que “al pueblo no se le silencia con trampa” y está “listo para lo que el pueblo decida”.

“Le corresponde a la coordinación del movimiento popular, dar los pasos a seguir, de acuerdo a la Constitución. Al pueblo no se le siilencia con trampa. Estoy listo para lo que el pueblo decida. Efraín Cepeda comertio el peor error, posible que en Colombia pueda cometerse, usar el fraude”, manifestó.

“Son unos tramposos. Primero el presidente Efrain Cepeda el jefe de la banda antireformas, y que el país conozca muy bien quien es el jefe de la banda. Efraín Cepeda del partido Conservador y sus aliados citaron aquí. Abrieron el registro y no dieron el tiempo suficiente. Fueron incapaces de tocar la campana, de dar 3 minutos para que esta sesión se mantuviera abierta. Cerraron la sesión a pesar de mi apelación, Apelé la votación por los votos manuales repetidos que ahí habían. Apelé que levantarán la sesión y aún así lo hicieron. Le hicieron conejo a los colombianos, no brindaron las garantías”, dijo la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico).

Y agregó: “Esa es la clase de congreso que ustedes han elegido. La politiquería tradicional de este país no puede volver de reelegirse en el 2026. Merecemos un Congreso decente, que respete los derechos de la gente y la Constitución”.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien estuvo en la plenaria, manifestó: “Nosotros hemos resistido décadas, vamos a seguir persistiendo y nunca desistiendo. El pueblo es el que decide”.

Por su parte, Wilson Arias, también del Pacto, manifestó: “La minirreforma, que en todo caso no satisface las necesidades del pueblo colombiano, es un absurdo. Esto es una cosa gatopardusco. El camino que han wscogido es hacer los cambios para que todo siga igual. No se revivió la reforma laboral, para que seamos francos, es el intento de desviar la invitación al pueblo para que opinar”.

A su turno, León Fredy Muñoz (Alianza Verde) se sumó a las críticas de supuesto fraude: “Aquí no permitieron que se diera una votación legal, ahí hubo trampa. Cerró inmediatamente aún cuando la gente (senadores) no habían votado. El presidente (del Senado, Efraín Cepeda) es un tramposo junto con el Centro Democrático. Esta es la jugadita que armaron, yo lo había denunciado desde hacía rato. Es una vergüenza lo que pasó hoy, no permitieron que votaran. Ellos siempre utilizan la campanita para llamara a la gente, no esperaron ni siquiera dos minutos y cerraron inmediatamente la votación”.

