Primer round en Senado por la consulta de Petro: así se movieron las fuerzas

Después de más de siete horas, terminó el debate en el que se discutió la consulta popular propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque la votación no será sino hasta este miércoles, la sesión dejó en evidencia la dificultad tanto para la oposición como para el oficialismo de reunir los votos necesarios. Ahora la duda está en si en el próximo orden del día la mesa directiva del Senado priorizará que se vote la apelación que reviviría la reforma laboral, lo que podría cambiar los resultados de la consulta.

En un listado del Gobierno sobre cómo estarían los votos, el cálculo es de 52 votos por el sí y 48 por el no. Sin embargo, entre los congresistas que se encontraban entre una y otra intervención hay dudas de cuántos votos habrá.

A la salida del debate, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se mostró optimista. “Siento muy buen ambiente. Me parece que al final se impondrá el talante democrático de un Senado que no le pondrá mordaza a los ciudadanos para que se expresen sobre un asunto que es vital para los ciudadanos y ciudadanas, que son sus derechos. Esta consulta popular busca revivir una reforma que, desafortunadamente, no tuvo el trámite que merecía en el Senado”.

En cuanto a la apelación, presentada por el senador Fabián Díaz (Alianza Verde), aseguró que “tiene varios inconvenientes. El primero, que se demoraron nueve semanas para tramitarla. Estamos a cinco semanas de que termine la legislatura y, por tiempos, hay un enorme riesgo de que la reforma expire. Sería un entierro de nuevo sin consulta popular. O con una consulta que puede quedar un poco en ciernes y a la expectativa de esa apelación”.

“Quedo contento con lo que ha pasado y sigo siendo optimista de que se votará sí”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, al salir del Senado. “No creo en las decisiones de la bancada; por lo menos, de forma numérica. (Los votos) alcanzan y sobran”. Y en todo caso, insistió que, incluso si la apelación avanza, “la consulta va sí o sí”.

Sin embargo, hay bancadas que no comparten esa idea de la inconveniencia. El Partido de La U, por ejemplo, manifestó “su decisión de votar positivamente la apelación de la reforma laboral, con el objetivo de que esta iniciativa tenga una nueva oportunidad de un debate amplio, constructivo y democrático”.

Ante estas movidas, el mismo Díaz anunció que retiraría la apelación; sin embargo, toda vez que ya hay conceptos sobre su viabilidad, no sería posible. En todo caso, senadores como Angélica Lozano (Alianza Verde) y Guido Echeverry (ASI) manifestaron que apoyarían la apelación antes que la consulta. Otros partidos, como el opositor Centro Democrático, estarían en la encrucijada de si revivir una reforma a la que se han opuesto con la intención de frenar la consulta.

En cuanto a la posibilidad de que se apruebe el mecanismo de participación, también se hizo evidente la división. Por ejemplo, en las cuentas gubernamentales, el Partido Mira -que se ha opuesto a las iniciativas gubernamentales como a la misma reforma- respaldaría la consulta.

Y en bancadas como la conservadora, la pregunta es si la disciplina de partidos evitará que haya voces disidentes. Es el caso del Partido Conservador, que en una reunión de bancada en la oficina de Efraín Cepeda decidió votar en contra de la consulta. El acuerdo lo suscribieron 12 de los 15 senadores.

Los parlamentarios Carlos Andrés Trujillo, Miguel Barreto y Liliana Benavides no asistieron al encuentro, pero no podrían, como en otras ocasiones, respaldar al Gobierno toda vez que la decisión de bancada es vinculante. Las huestes liberales también enfrentarían una división similar, con el presidente del partido, César Gaviria, advirtiendo que los apoyos a la consulta podrían tener efecto en la entrega de avales.

Así las cosas, el Gobierno del presidente Petro llegará a la plenaria de este miércoles en una encrucijada y contando cada voto a favor, en una discusión que será de las principales que se den en el Legislativo en 2025.

