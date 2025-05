Petro echa mano del poder regional en busca de apoyo para su consulta y plan de gobierno

El presidente Petro con los alcaldes de la Fedemunicipios. Foto: Presidencia

Que la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro aún no esté aprobada por el Senado y, por ende, tampoco convocada, no ha sido impedimento para que el oficialismo y la oposición hayan destapado todas sus cartas de campaña electoral. Aún cuando la normativa prohíbe la promoción del SÍ o el NO en esta etapa, ambos sectores están armando sus estrategias y ya pusieron a andar las narrativas a favor y en contra.

El presidente, sus funcionarios y congresistas tienen una indiscutible ventaja, pues enfocaron todos sus esfuerzos en...