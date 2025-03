“Inicié el movimiento por la consulta popular en la cuna del uribismo”: Pizarro

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. Foto: Mauricio Alvarado

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que buscará una consulta popular para que se pongan en consideración de los colombianos las reformas sociales, son varios los congresistas que iniciaron reuniones con las bases petristas para impulsar el mecanismo, entre esas está la senadora María José Pizarro.

Pizarro viajó a Medellín y sostuvo varios encuentros en la Universidad de Antioquia y en otros espacios para hablar de la agenda del Gobierno, de la violencia política contra las mujeres y en especial de la consulta popular. El Ejecutivo tiene interés en aumentar su caudal en Antioquia, departamento en el que gana la derecha.

“Inicié el movimiento por la consulta popular en Medellín, en la cuna del uribismo. Aquí vine a organizar el primer comité por la consulta porque no le tenemos miedo a la ciudadanía ni a recorrer las calles de este país, porque igualmente somos de buen recibo. Si les explicamos a los colombianos en detalle lo que tiene la reforma laboral, estoy segura de que ninguno votaría en contra ”, dijo la senadora.

Pizarro aseguró que se están adelantando todos los preparativos para que este 18 de marzo sean varios los militantes del progresistas que salgan a las calles para defender la agenda legislativa del presidente Petro.

Igualmente, puso en duda la decisión que tomaron los ocho senadores de la Comisión Séptima (Miguel Ángel Pinto, Nadia Blel, Esperanza Andrade, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Berenice Bedoya, Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos) de firmar la ponencia de archivo, que sepultó virtualmente la reforma laboral.

“En los últimos dos años y medio, las reformas se discuten en la Cámara y luego tienen una suerte fatídica en la Comisión Séptima, no en la plenaria. No esperábamos que esto pasara con la reforma laboral, pues venía de la Cámara con mucha concertación, a pesar de lo que están diciendo algunos gremios. Lo mínimo era que se discutiera. Sabemos que las reformas no salen como entran, pero al menos que haya debate", indicó.

En medio de todo este debate, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha venido defendiendo la determinación de los ocho congresistas y llamó al respeto por la separación de poderes, señalando que el Legislativo tiene 22 millones de votos en comparación a los 11 millones que obtuvo Petro en la segunda vuelta.

“El argumento del jefe de la banda antirreformas, que es como el presidente del Senado se autodenomina, es entrar en el conteo de votos. Esto es algo absurdo porque los números en la plenaria del Senado son distintos y eso lo demostramos cuando tramitamos la reforma pensional. No estamos hablando de 22 millones, el jefe de la banda y sus miembros tienen un número muchísimo menor", señaló Pizarro sobre esto.

La oposición también se ha referido al tema y ha dejado claro que el Gobierno entró en campaña electoral a través de la promoción de una consulta popular, que según el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya tendría asegurados alrededor de 8 millones de votos.

Pizarro advirtió que no se está en campaña: “La que adelantó la campaña en este país es la oposición. Es la señora Vicky Dávila y el senador Miguel Uribe, no nosotros, que somo un gobierno popular, que siempre que pueda salir a las calles a hablar con la gente lo hará“.

