Controversia en el Congreso por resolución de Minsalud sobre la eutanasia

La resolución del Ministerio de Salud que fija las condiciones para que pacientes puedan acceder a la eutanasia levantó ampolla en el Congreso. Si bien algunos la calificaron como un avance con miras a una muerte digna, hubo otros que no bajaron la resolución de “regresiva” y hasta anunciaron acciones legales contra el documento.

Uno de los primeros en opinar fue el senador Armando Benedetti, que ha presentado –sin éxito– varios proyectos en el Congreso para regular el tema. Si bien para el congresista el protocolo definido por el Ministerio “es un gran avance”, hay fallas que podrían entorpecer que un paciente acceda al procedimiento.

“La reglamentación me parece un gran avance. La eutanasia existe actualmente, falta su reglamentación y este es un buen intento. Me parece bien que el médico pueda hacer la objeción de consciencia, pero la falla está en la creación de los comités dentro de las clínicas y los hospitales para que se tome la determinación, porque tal como está se puede demorar mucho tiempo en la aplicación de las eutanasias”, explicó Benedetti en declaraciones que recoge la emisora RCN Radio.

A su turno, el representante Juan Fernando Reyes Kuri (Partido Liberal), quien también ha impulsado iniciativas para reglamentar la eutanasia y que desde ya anunció que radicará otra iniciativa para garantizar este derecho, elevó un llamado al Gobierno para que revise la resolución, advirtiendo que “es regresiva para el ejercicio de nuestros derechos y libertades”.

“Establecer como requisito el recibir cuidados paliativos para poder solicitar la eutanasia, obliga al paciente a acceder a un procedimiento médico que, en esencia, también es voluntario. No se puede condicionar la voluntad de las personas, ¡cada quien debe poder decidir! Además, ¡los problemas de acceso a los cuidados paliativos ya existen en Colombia! Esta resolución los satura aún más, dificulta el acceso a este derecho. Esta decisión va en contra de un sistema de salud ágil, simple y eficiente”, aseguró.

Reyes Kuri lamentó también que el Ministerio no incluya enfermedades avanzadas incurables dentro de los requisitos para acceder a la eutanasia. “A pesar de que estas enfermedades no son terminales, también generan sufrimientos intolerables y afectan la calidad de vida del paciente”, sostuvo.

A mi juicio, la resolución de @MinSaludCol sobre el derecho a morir dignamente en la modalidad de Eutanasia, retrocede en la garantía de derechos en vez de avanzar. Aquí les explico por qué 👇🏽@claudiapalacios @MJDuzan @lucaspom @juanrobertovarg @ma_camiladiaz @SebastianNohra pic.twitter.com/wx6IPmeKDd — Juan Fernando Reyes Kuri (@ReyesKuri) July 12, 2021

Finalmente, el senador cristiano John Milton Rodríguez anunció desde ya acciones legales en contra de la resolución, asegurando que el Estado no puede acabar con la vida de un ser humano que sufre y reivindicando el derecho a la vida.

“Rechazamos la resolución donde el Ministerio de Salud legitima la eutanasia en Colombia. No hay ningún derecho constitucional a la supuesta muerte digna, lo que sí existe es el derecho a la vida. El Estado tiene la responsabilidad de quitar el sufrimiento del ser humano, pero no acabar con la vida del ser humano que sufre, por lo tanto tomaremos las acciones legales para defender la vida”, manifestó.

Rechazo la Resolución 971 de @MinSaludCol para la práctica de la eutanasia, y anuncio que procederemos con medidas legales para proteger el Derecho Constitucional de la vida. El Estado debe priorizar tratamientos para eliminar el sufrimiento humano y no al humano que sufre. — John Milton Rodríguez (@JohnMiltonR_) July 11, 2021

La reglamentación alrededor de la eutanasia fue ordenada por la Corte Constitucional hace más de 20 años; sin embargo, en el Congreso la iniciativa no ha prosperado. Pese a los llamados de la propia Corte, en las últimas legislaturas la discusión no ha escalado más allá del primer debate y el pendiente ha sido tan prolongado, que el Ejecutivo —a través del Ministerio de Salud— ha tenido que llenar el vacío y emitir resoluciones que, aunque orientan el cómo, no dejan de dar las claridades que demanda un tema controversial, marcado por diferencias tanto religiosas como legales.