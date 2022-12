Controversia por contrato para programas de Presidencia: ¿Qué tan novedoso es?

Aunque el contrato prevé que en una situación de emergencia el presidente recurra a liderar un programa similar a "Prevención y acción", por ahora desde Presidencia se descarta esa posibilidad.

La adjudicación de un contrato que supera los $5.600 millones para prestar “servicios de producción y trasmisión de los contenidos audiovisuales”, así como “realizar la divulgación institucional de las piezas y mensajes de las estrategias de comunicación” del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), generó alto revuelo político por considerar que el presidente Gustavo Petro iba a liderar un programa de entrevistas al mejor estilo de las conferencias diarias que ofrece el presidente de México, Andrés Manuel López, o el “Aló Presidente” que dirigía el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

“Por una bicoca de $5.600 millones Petro comienza su Aló presidente. Sigue los pasos del dictador Chávez y de su jefe inmediato, el otro autócrata, Maduro”, expresó el excandidato presidencial Enrique Gómez, una de las voces más activas de la oposición. Pero lo cierto es que el contrato que se firmó será más bien para la realización de algo similar al programa “Prevención y acción”, que por más más de 14 meses condujo el expresidente Iván Duque para informar la situación del país durante los meses más complejos de la pandemia.

Y es que, en caso de que el país afronte una situación de emergencia tan grave como la pandemia, que amerite un informe diario sobre lo que ocurre, en Presidencia ya tendrían listas las herramientas para dichas transmisiones. En otras palabras, lo que se adjudicó esta semana no es más que la renovación del contrato anterior y que de resto funciona para la producción del material audiovisual de Casa de Nariño. “No hay nada nuevo o diferente a que es a un año. Antes se hacía por dos o cuatro años”, explican desde Presidencia sobre el acuerdo.

Al revisar el nuevo contrato y el último que se firmó con ese objeto, por $6.382′267.525, en efecto se encuentran las mismas especificaciones, aunque el más reciente tiene cierto nivel de detalle en algunos temas. Por ejemplo, respecto al tema de la “entrevista con el presidente” que es quizás el que más polémica causó, en ambos contratos se señala que será un programa “de entrevista a profundidad” en la que el presidente dialoga “con colombianos destacados en todos los ámbitos”.

Incluso temas como la emisión “en el Canal Institucional, en un horario prime”, que fue muy criticado por algunos sectores, son idénticos en ambos contratos. Las diferencias, mínimas, radican en la duración de los formatos. Por ejemplo, el nuevo contrato establece que la duración aproximada de cada entrevista es de “entre 20 y 30 minutos”, mientras que el anterior hablaba de “una duración de 60 minutos”.

También, si se quiere encontrar diferencias, hay unas leves variaciones en los valores de cada formato. La agenda internacional, el de más alto valor, se pagaba a $49.172.715 en 2021 y a $50.647.896 en 2022. O las cápsulas, las de menor cuantía, que en el nuevo contrato tienen un valor de $4.727.137 y en el anterior era de $4.589.453.

“Es el contrato normal de operación de la Consejería y se requiere para la cobertura del presidente. En el está incluido todo lo necesario para ellos. Los periodistas, las cámaras y los espacios de divulgación”, añaden desde la Consejería para la Información de Presidencia, en la que se fusionaron las consejerías de Comunicaciones y Prensa.

Como detalle adicional, afirman que no hay nada más allá que el contrato habitual para asegurarse de “tener el contenido, como audios, imágenes de video y fotografía para enviar a medios”. Eso sí, aunque no está detallado en el contrato, no se descarta que en una situación de emergencia como la que afronta el país debido a la emergencia invernal, el presidente recurra a liderar un programa similar al que se transmitió durante la pandemia, pero por ahora no se contempla dicha posibilidad.

A continuación el contrato recién suscrito entre el DAPRE y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), y al final el que se firmó durante el Gobierno de Iván Duque:

El contrato firmado en el pasado Gobierno: