“Convocar a una constituyente es lo que menos necesita el país”: Santos

Expresidente de Colombia y nobel de paz, en entrevista Foto: Óscar Pérez

A través de su cuenta de X, el expresidente Juan Manuel Santos se pronunció acerca de la constituyente que se ha gestado desde la Casa de Nariño y que se ha convertido en el tema del momento. De acuerdo con el exmandatario, “en este grado de incertidumbre que vive el país, la propuesta de convocar una constituyente es lo que menos necesitamos”.

Para Santos, esa propuesta del presidente Gustavo Petro es “inconveniente, innecesaria y es meterse en un callejón sin salida”. Señaló, además, que no existen “tiempos, ni los votos, ni los argumentos” para que una constituyente avance y pueda ser una realidad.

No a la constituyente. pic.twitter.com/6lQRX4vYgt — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) July 7, 2024

El expresidente, quien en repetidas ocasiones ha mencionado no estar de acuerdo con la idea de convocar esta figura, también dejó en el aire una pregunta: “¿Qué de la Constitución del 91 es lo que no sirve para hacer lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que cambiar?”.

Hace una semana, el presidente Petro y el nobel de Paz sostuvieron una reunión, la cual estuvo aplazada por varios meses. Aunque en ese encuentro se trató el tema de la propuesta constituyente, el eje central fue sobre el Acuerdo de Paz. No obstante, fuentes le confirmaron a este diario que Santos volvió a mencionar que su principal legado como mandatario (la firma de los acuerdos de La Habana) no puede ser usado con fines constituyentes, así Petro y varios de sus alfiles insistan en que sí abre esa vía.

Santos también se refirió al reciente nombramiento de Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior, un cargo que Cristo ya había ocupado durante la administración del nobel de Paz, más precisamente entre el 7 de agosto de 2014 y el 25 de mayo de 2017. “Fue un buen ministro del Interior en mi gobierno y ojalá le vaya bien en su nueva responsabilidad para que al país le vaya bien”, apuntó el exmandatario.

Y agregó: “Él, así como otros de mis exfuncionarios que han sido destacados con posiciones importantes, han sido escogidos por sus cualidades, por sus capacidades personales y no en representación del santismo, porque el santismo no existe. Yo me retiré de la política activa, no me interesa seguir aferrado al poder, no participo en elecciones, no tengo partido, no tengo ni tendré cuotas en el gobierno”.

El ministro Juan Fernando Cristo tiene una misión encomendada: desarrollar un diálogo nacional “con todos los sectores de la sociedad”. El resultado de estas conversaciones, aseguró, podría ser la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que se realice luego de las elecciones presidenciales de 2026. Además, reveló que esa conversación nacional comenzará la próxima semana, aunque están pendientes por conocerse los detalles de cómo será la metodología de la misma.

“Vamos a hablar con todos los sectores, vamos a escucharnos. Hay muchas diferencias, hay profundas diferencias, pero, y yo no me resigno como colombiano, no podemos aceptar que definitivamente en Colombia se volvió imposible llegar a un acuerdo sobre algo. Eso le hace un daño inmenso a la sociedad y es lo que ha frenado las posibilidades de desarrollo de Colombia”, dijo Cristo en diálogo con El Espectador.

En un tercer mensaje, el exmandatario le dijo tanto al nuevo titular de la cartera política como al presidente Petro que se dediquen a implementar el Acuerdo de Paz. “Como se lo va a pedir la comunidad internacional al presidente Petro en el Consejo de Seguridad esta semana en Nueva York. Eso sería un muy buen programa de gobierno para estos dos años que le quedan, pues no requiere de reformas constitucionales”, concluyó el expresidente.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.