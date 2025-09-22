No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Más de US$1.000 millones en juego: así va la cooperación internacional con Petro

Entre 2023 y 2024, los recursos que recibe Colombia de otros países y organismos multilaterales cayeron cerca de un 20 % y todo indica que el panorama en 2025 será más crítico. Entre tanto, el presidente quiere convertir a Colombia en un actor dual, por lo que ha hecho giros y aportes millonarios a varios países.

David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
22 de septiembre de 2025 - 11:00 a. m.
Canciller Rosa Villavicencio y presidente Gustavo Petro.
Canciller Rosa Villavicencio y presidente Gustavo Petro.
Foto: Juan Diego Cano

La apuesta del presidente Gustavo Petro por posicionarse como un líder a nivel mundial en varias áreas pasó de los discursos y los viajes internacionales al escenario de la cooperación global. Desde la Casa de Nariño aseguran que la directriz del mandatario es ampliar la presencia de Colombia en el escenario de los países oferentes de asistencia y colaboración, una estrategia de doble vía que genera visibilidad y fortalecimiento en las relaciones bilaterales y multilaterales.

El pasado miércoles, en varias oficinas de Palacio, se concretó una...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
MisterH(73471)Hace 16 minutos
En resumen, no hay plata para los colombianos, pero sí hay para regalar a otros países con gobiernos afines y para ir a visitarlos cada quince días. Increíble.
