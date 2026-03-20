Alertan contratos por prestación de servicios que suman COP 83.742 millones en Cancillería

La canciller Rosa Villavicencio dialogó con El Espectador sobre Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y el futuro de los pasaportes colombianos. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La Asociación Diplomática y Consular de Colombia envió una solicitud de control preventivo a la Procuraduría, donde advierte sobre una serie de contratos suscritos por la Cancillería entre agosto de 2025 y enero de 2026 que suman alrededor de COP 83.742 millones.

Según la organización, en total serían 1.053 contratos por prestación de servicios enfocados en su gran mayoría en asesorías. Tan solo en el mes de enero fueron suscritos por el Ministerio 785 convenios por un valor superior a los COP 77.000 millones, justo antes de iniciar la ley de garantías.

Esto ocurre en medio de una alerta por parte de la canciller Rosa Villavicencio, quien comunicó que la cartera se encuentra actualmente en una situación de crisis financiera, que obligaría al ministerio a tomar “medidas estrictas de austeridad para los próximos meses, las cuales pueden afectar incluso el correcto cumplimiento de sus funciones”, comenta la asociación.

Entre los contratos suscritos en enero, existen dos por el valor de COP 253 millones cada uno que le asignaron a dos personas para la “prestación de servicios profesionales altamente calificados de asesoría jurídica”, específicamente a la Dirección del Talento Humano. Lo anterior, según denuncia la asociación, ocurre “en una entidad que cuenta con dos oficinas asesoras jurídicas [...] dotadas de abogados cuyo trabajo es cumplir esa labor”.

28 contratos tendrían el mismo objeto sobre garantizar el cumplimiento de la política exterior en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en diferentes personas. Una tarea que, según denuncia la asociación, “usualmente es llevada a cabo por los funcionarios de esa Dirección”.

Puede leer la solicitud de control preventivo completa aquí:

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