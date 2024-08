Correos del Minigualdad sí fueron enviados, pero la Cámara los bloqueó por error

La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Foto: Ministerio de Igualdad

La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, compartió un documento que demuestra que su cartera sí envió las respuestas que le estaba pidiendo el Congreso sobre la ejecución presupuestal de su cartera, pero estas no llegaron por un bloqueo en el sistema del correo de la Cámara de Representantes.

“Recibimos del Congreso la certificación de los mensajes que envió el Ministerio de Igualdad y Equidad antes del debate. Esta respuesta demuestra que la entrega de la información fue sistemáticamente bloqueada por un error que ya fue resuelto por la Oficina de Planeación y Sistemas de la Cámara. Ese mismo día el correo electrónico y la versión impresa de las respuestas al cuestionario fueron recibidas a satisfacción”, mencionó la funcionaria.

En el documento, firmado por la Cámara, se lee que los correos del ministerio de la Igualdad fueron rechazados por “una regla de cumplimiento creada anteriormente para mitigar una incidencia de Spam con características similares al correo enviado”.

Ya la vicepresidenta, en el debate de control político al que fue citada esta semana en la Comisión Primera de la Cámara, había indicado que se había hecho la respectiva gestión para responder cada una de las preguntas que le hicieron los legisladores, pero que el correo había rebotado dos veces.

“Eso no es problema mío”, indicó Márquez, lo que generó fuertes choques en la comisión, entre esos, con la representante de la Alianza Verde Cathy Juvinao, quien catalogó como “desidia e ineptitud” el hecho e incluso utilizó la frase de “trabajen vagos”.

“Yo no veo al Congreso como un enemigo, ni a los representantes. Creo que los veo como aliados para sacar a este país adelante. Pero no puedo permitir que usted use la mentira como lo usó ahora, diciendo que no había una respuesta al cuestionario”, precisó la vicepresidenta durante la sesión.

