Corridas de toros: Senado aprueba proyecto de ley que busca prohibirlas

Decenas de animalistas se concentraron frente al Congreso de la República para exigir que se respeten los derechos de los animales. Protestaron ante los actos crueles a los que son sometidos como seres sintientes y pidieron poner fin a las corridas de toros, las peleas de gallos, las corralejas y todos los espectáculos violentos y dolorosos hacia los animales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la madrigada de este jueves, en el Senado se aprobó el proyecto de ley que busca la eliminación gradual de las corridas de toros en Colombia. La iniciativa, liderada por la congresista animalista Andrea Padilla, del Partido Verde, aún debe pasar la prueba en Cámara de Representantes el próximo año. Así fue la votación.

La primera en celebrar la decisión fue la senadora Padilla, quien como autora del proyecto resaltó su logro en el Capitolio y agradeció a aliados que tuvo al interior del Parlamento. En cu cuenta de Twitter la congresista escribió: “¡Lo logramos! La plenaria del Senado le dijo SÍ a la prohibición de las corridas de toros. Gracias, colegas, Roy, Alfonso, equipo… ¡Los amo!”

¡LO LOGRAMOS! La plenaria del Senado le dijo SÍ a la prohibición de las corridas de toros. Gracias, colegas, Roy, Alfonso, equipo… ¡LOS AMOOOOO! pic.twitter.com/tjdguwLmxp — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) December 15, 2022

La larga jornada que se dio en el Senado, pues fueron más de ocho horas de discusión de distintos proyectos, concluyó con la aprobación de esta iniciativa, que tuvo una votación de 50 votos a favor y 4 en contra. Sobre las 2:30 a.m. la senadora del Partido Verde dijo que está lista para defender el proyecto en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y luego en la plenaria.

“Estamos seguros de que lo lograremos”, manifestó Padilla, aunando un agradecimiento al presidente del Senado, Roy Barreras, y al Ministro del Interior, Alfonso Prada. De la misma manera, exaltó que hubo ayuda de senadores de distintos partidos políticos que le dieron vida a la iniciativa.

Por último, la senadora del Partido Verde agradeció al Senado en general no solo por haber sacado adelante el proyecto en su paso por la Cámara Alta, sino también, por haber hundido “una preposición que buscaba morigerar, reglamentar”. Según Padilla, el Congreso es consciente de que “estamos en el camino de la prohibición. Es ahora o nunca, en este Gobierno del Cambio”.

El proyecto, además de las corridas de toros, busca eliminar gradualmente cualquier tipo de práctica de entretenimiento que involucre animales. Aunque pasó sus dos primero debates, la mitad del camino, hay opositores a esta iniciativa, quienes sentaron su oposición a la idea de Padilla.

Los opositores al proyecto:

Marcos Daniel Pineda, Partido Conservador:

El político conservador manifestó que aunque “para muchos es censurable, pero, para quienes venimos de las regiones, hay veredas donde la única diversión de un fin de semana es ir a gallos”. Aún así, el senador azul reconoció que lo más importante, según dijo, es la concertación en el Legislativo. “Valoro la sensatez de dar un paso al costado frente a esa lucha de los gallos porque legislar es también buscar puntos en común, concertar las leyes para el beneficio general”, concluyó.

Paloma Valencia, Centro Democrático:

La senadora de oposición estuvo a la cabeza de la no aprobación de la iniciativa animalista. Según dijo la legisladora Valencia, lo que se defiende no es el entretenimiento, sino las libertades y la tradición. “No se apoyan las corridas de toros, las peleas de gallos o las corralejas. Se apoya que los gustos propios no puedan imponerse sobre el resto. Pedimos respeto por las prácticas culturales y el trabajo de millones de colombianos”, sostuvo Valencia.

