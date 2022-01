Cosas que debe saber para votar al Congreso y las consultas

El 13 de marzo, los colombianos saldrán a las urnas para escoger a los candidatos al Congreso. Foto: El Espectador

¿Cuándo son las elecciones para elegir al Congreso?

Estos comicios se realizan cada cuatro años y deben celebrarse el segundo domingo de marzo. Así lo dispone el artículo 207 del Decreto-ley 2241 de 1986. En esta ocasión, la fecha cae el domingo 13 de marzo.

¿Qué hace el Congreso?

El Congreso forma parte de las tres ramas del poder que sostienen la estructura del Estado colombiano. Es el Poder Legislativo, por lo que está encargado de hacer las leyes. Para que esto pase, los congresistas (parlamentarios o legisladores), los ministros y los entes de control deben presentar proyectos de ley y tramitarlos a través de debates en las comisiones (instancias especializadas por temas como los constitucionales y económicos, entre otros) y las plenarias (sesiones en las que se encuentran el pleno o la mayoría de quienes ostentan curules). Es en estas últimas donde se decide finalmente si un proyecto se aprueba y, luego de la sanción presidencial, pasa a ser norma. Entre otras cosas, los congresistas también deben hacer control político a funcionarios públicos sobre temas de interés nacional y problemas de orden público o corrupción, entre otros.

¿Cómo está compuesto el Congreso?

Está compuesto por dos corporaciones: el Senado de la República y la Cámara de Representantes, que acogen en total a 295 congresistas.

¿Y cuántas personas se eligen para Senado y para Cámara?

Los candidatos se disputan 108 curules que componen el Senado. Están diferenciadas de la siguiente forma: 100 son para electos en circunscripción nacional ordinaria, cinco son otorgadas directamente al Partido Comunes (como parte de la reincorporación política dispuesta en el Acuerdo de Paz), dos son para electos en circunscripción nacional indígena y una curul para la persona electa por ocupar el segundo lugar en la votación presidencial (esta silla responde al Estatuto de la Oposición).

La Cámara, por su lado, cuenta con 187 curules para quienes sean elegidos como representantes. De ellas, 161 son para los electos en circunscripción territorial ordinaria (32 departamentos más Bogotá), cinco son otorgadas directamente al Partido Comunes (como parte de la reincorporación política firmada en el Acuerdo de Paz), dos electos en circunscripción especial nacional de comunidades afrodescendientes, una circunscripción especial indígena, una para los colombianos en el exterior y una para quien sea la fórmula a la Vicepresidencia del segundo en la votación presidencial. Finalmente, 16 son Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP), es decir, para las víctimas del conflicto armado ubicadas en los territorios PDET más azotados por la guerra.

¿Desde hace cuánto se votan las curules especiales para la paz?

Las 16 circunscripciones fueron creadas y aprobadas en el Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc en 2016, y debían entrar en vigencia en las elecciones pasadas de 2018. Sin embargo, un largo lío legislativo-jurídico llevó a que se dilatara su existencia. Finalmente, el 21 de mayo del año pasado la Corte Constitucional las revivió. El Acto Legislativo 02 de 2021 las creó y estarán vigentes por dos períodos: 2022-2026 y 2026-2030.

¿Cómo marco los tarjetones para que mi voto sea válido?

Los tarjetones al Senado y a la Cámara están compuestos por listas cerradas (se vota por el partido o movimiento) y listas abiertas (vota no solo por el partido, sino que elige a un candidato en específico). La condición de las listas depende de lo que haya decidido cada fuerza política. Ahora, es fácil identificarlas: si en el tarjetón solo aparece el logo del partido o movimiento la lista es cerrada y, por lo tanto, solo debe marcar con una equis esa imagen. Por el contrario, si aparece el logo y un conjunto de números organizados por casillas la lista es abierta. Esto significa que debe poner la equis en la imagen en miniatura y también marcarla en el número de su candidato predilecto.

¿Puedo votar por los candidatos que buscan las curules indígenas y afros?

Este punto es más complejo. Primero, vale aclarar que todos los colombianos pueden votar por las circunscripciones indígenas y afrocolombianas tanto a Senado como a Cámara. No obstante, es una decisión excluyente. Esto quiere decir que si un ciudadano escoge votar por una circunscripción especial, solo podrá escoger ese tarjetón y no podrá pedir el de las circunscripciones ordinarias. Un ejemplo: si una persona elige votar por un candidato de circunscripción indígena a Cámara, solo podrá elegir ese tarjetón en esa corporación. O si elige votar por las listas ordinarias (las de los partidos o movimientos que aparecen en el tarjetón general), no podrá hacerlo por las afros o indígenas.

La única excepción se hará en las mesas de votación de los municipios más azotados por la violencia del conflicto armado. Allí los votantes podrán votar por el tarjetón ordinario o indígena, más el tarjetón por las curules de la paz para la Cámara.

¿Las personas en el exterior dónde y cuándo pueden votar?

Los colombianos radicados permanente o parcialmente en el exterior pueden votar, pero para hacerlo tenían que inscribir su cédula (si no lo habían hecho). El plazo límite ya pasó: era el 13 de enero. No obstante, quienes sí están inscritos en el censo electoral podrán votar en el consulado o embajada que mejor le funcione. Puede averiguar el lugar de votación en este link: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/. Cabe resaltar que los colombianos en el exterior son los únicos que pueden votar por la curul a la Cámara destinada a aquellos que emigraron del país. El período de votación en el extranjero es del 7 al 13 de marzo.

¿Las consultas presidenciales también se votan el 13 de marzo?

Sí. Como estas elecciones están marcadas por la particularidad de que los partidos y movimientos políticos se unieron para las presidenciales, las consultas son el mecanismo para depurar precandidatos y que pocos lleguen a la primera vuelta presidencial (29 de mayo). Entonces, el 13 de marzo se votarán juntas las elecciones al Congreso y las consultas.

¿Cuántas consultas hay y cómo se votan?

Hasta ahora hay tres consultas: el Pacto Histórico, de la centro-izquieda, el Equipo por Colombia, de la centro-derecha, y la Coalición Centro Esperanza, de centro. Cuando la persona se acerque a su puesto de votación se le entregará el tarjetón del Congreso, pero debe pedir el de la consulta en la que desea participar. Solo se puede votar por una de estas.

¿Qué son los jurados de votación?

Son aquellas personas al frente de la mesa de votación: “Atienden a los sufragantes, manejan el material electoral, diligencian los formularios, vigilan las urnas y realizan el conteo de mesa”, explica la Registraduría. De ellos depende, en parte, que las elecciones sean procesos transparentes y que se realicen a buen ritmo. Para elegirlos, la Registraduría cuenta con un software que permite realizar un sorteo aleatorio electrónico de los jurados, que no pueden ser mayores de 60 años. Para esta época los jurados de votación provenientes de entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos educativos ya están establecidos, pues fueron solicitados el pasado 13 de diciembre de 2021.

¿Dónde puedo consultar mi lugar de votación?

En este enlace: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

¿Puedo descansar media jornada por ir a votar?

Sí. La ley dice que por ejercer el sufragio el ciudadano obtiene el derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector. Dicho estímulo se disfrutará en el mes siguiente al día de la votación, de común acuerdo con el empleador.

¿Qué beneficios tengo por mostrar el certificado de votación?

Luego de participar en las elecciones, las mesas de votación entregan a los ciudadanos los certificados de votación. El documento sirve para pedir rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares. También para obtener un descuento del 10 % del valor en el trámite inicial y duplicados de la libreta militar, y rebaja del 10 % en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro años siguientes a la votación, por una sola vez, entre otros.