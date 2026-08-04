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04 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.

Crisis en el Centro Democrático: ¿qué pasará con el uribismo y Abelardo de la Espriella?

El Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe Vélez, se mantiene a la defensiva y las grietas al interior y alrededor de la colectividad se profundizan. A pocos días del cambio de mando en la Presidencia, la nueva disputa que sacude al partido les deja en un escenario desierto ante el crecimiento de una derecha más radical encabezada por el futuro jefe de Estado. Abelardo de la Espriella ya tiene su propia colectividad.

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