Crisis en Verde Oxígeno: congresistas entutelan al partido por “usurpación”

Humberto de la Calle y Daniel Carvalho son los únicos congresistas electos por Verde Oxígeno, colectividad que lidera la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

El centro político tuvo varios episodios desafortunados durante las elecciones de este año. Las continuas diferencias internas derivaron en malos resultados en las consultas presidenciales, en las elecciones legislativas, en las que los partidos que conformaron la Coalición Centro Esperanza (Dignidad, Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno y ASI) sumaron pocas curules, y en la primera vuelta presidencial.

En el caso de Verde Oxígeno, partido liderado por Ingrid Betancourt, las diferencias se ahondaron debido a que los caminos diferentes que tomaron en la carrera hacia la Casa de Nariño que ganó Gustavo Petro, candidato al que no apoyó Betancourt. Por ese motivo, la excandidata presidencial busca que las únicas dos curules que obtuvo el partido en las legislativas del 13 de marzo (Humberto de la Calle en Senado y Daniel Carvalho en Cámara) hagan oposición al gobierno Petro, sumándose así al Centro Democrático que es por ahora el único partido antagonista frente al gobierno entrante. No obstante, los congresistas tenían otros planes, que luego de una larga puja interna hicieron públicos este jueves.

Los dos congresistas anunciaron que acompañarán la agenda legislativa del Gobierno, pero desde la independencia. Su soporte para hacer la declaración fue que, de acuerdo con los estatutos del partido, ambos conforman el denominado Comité Congresional de la colectividad. Este, dicen los estatutos en su artículo 19, “es el órgano que define la posición política del Partido y lleva su vocería”. Pero dicha vocería y la definición de la postura, según De la Calle y Carvalho, son funciones que están siendo “usurpadas” por la dirección actual del partido.

“La dirección actual del partido Verde Oxígeno ha usurpado estas funciones, al pretender definir la posición política que los parlamentarios del partido deben asumir en el Congreso; además, ha preparado el texto de una reforma de estatutos, en ambos casos, sin contar con el Comité, y en absoluta contravía de la normativa vigente”, manifestaron los congresistas en una acción de tutela que interpusieron este jueves, y con la que buscan que un juez les ampare sus derechos políticos.

En la acción, los congresistas también buscan que se ordene a Verde Oxígeno abstenerse de “suplantar la función de definir la posición política del partido” y a presentar cualquier intento de reformar los estatutos, como según ambos parlamentarios está ocurriendo en este momento, pues denunciaron que para el próximo sábado se convocó a una Asamblea General para discutir los temas en los que difieren las partes. “Aunque el Comité Congresional ya se instaló y tomó las decisiones correspondientes de acuerdo con sus competencias, persiste la amenaza de la vulneración de los derechos que hemos anunciado”, manifestaron De la Calle y Carvalho en su acción de tutela.

Las diferencias entre De la Calle y Carvalho con la dirección del partido son de vieja data. Todo inició unas semanas después de las elecciones legislativas, cuando ya Betancourt había decidido salir de la Centro Esperanza debido a las fisuras en esa coalición. Desde entonces, cuando Betancourt buscó una aspiración presidencial en solitario, se empezó a especular sobre posibles acercamientos con Álvaro Uribe. En ese entonces, De la Calle y Carvalho recibieron con sorpresa esa posibilidad de alianza y suscribieron un comunicado conjunto rechazando a posibilidad.

Al final esto no se dio, pero Betancourt terminó adhiriendo a la candidatura de Rodolfo Hernández, por lo que los congresistas no pudieron hacer público su apoyo a Sergio Fajardo. Debido al aval que les dio Verde Oxígeno, había temor sobre si podrían incurrir en doble militancia al hacer público su apoyo a Fajardo y no a Betancourt, quien más tarde hizo serios señalamientos no solo contra Petro sino en general contra los miembros del Pacto Histórico, llegando a asegurar que hubo compra de votos y fraude en la elección de Petro como presidente.

Y tras la elección, Betancourt, “se ha pronunciado en más de cinco oportunidades en diferentes medios de comunicación, sobre ‘su’ decisión de ser ‘oposición al Gobierno de Gustavo Petro’”, según los congresistas, que la consideran como una decisión “unilateral e inconsulta”. Ante lo que ambos congresistas señalan como desconocimiento de los estatutos, intentaron comunicarse con Betancourt para “conocer el borrador de estatutos que la dirección estaba trabajando”.

Por ahora, la asamblea del sábado se mantiene en firme. Además de los temas que se plantearon inicialmente, también se discutirán y votarán tres propuestas de escisión del partido, una de esas liderada por De la Calle.