“El petrosantismo es ciencia ficción”: Cristo habló de lo que viene tras renuncias

Juan Fernando Cristo está preparando su salida del Ejecutivo y este lunes, tras presentar su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro, llegó al Congreso para la continuación de la audiencia de la comisión accidental que estudia los decretos de la conmoción interior en el Catatumbo. Según explicó, antes de dejar el cargo, quiere dejar los temas de la cartera en orden y darle tiempo al mandatario para que busque su reemplazo.

El saliente ministro dijo que sale del cargo dejando en proceso la ley de competencias de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Así mismo, dijo que avanzó en las garantías del proceso electoral del 2026. En materia legislativa habló de avances en la reforma laboral, de la salud, la Jurisdicción Agraria.

Sobre las razones de su salida, Cristo aseguró que, aunque habló de la necesidad de no tener compromisos para participar en los debates públicos, aclaró que eso no implica lanzar una candidatura presidencial. “El debate político no es solamente aspiraciones, el debate político es opinar, es ejercer, yo he estado toda la vida en lo público, en lo político, seguiré en ello, para las decisiones de candidaturas yo creo que falta tiempo para tomar decisiones”, explicó.

En cuanto a las sesiones extraordinarias, Cristo dijo que el presidente Petro ha expresado que sí se puede avanzar en la reforma a la salud y que se podría citar a sesiones un par de días esta semana. Sin embargo, varias voces en el Congreso piden no citar a extras mientras no se solucione la crisis ministerial.

Sobre su reemplazo y el ruido de la posible llegada de Armando Benedetti a la cartera, el futuro exministro señaló que esas “son decisiones del presidente”. Además, reiteró que no estuvo de acuerdo con la decisión de cambiar la agenda del consejo de ministros y transmitirlo en vivo y en directo por televisión nacional.

“Allí hubo una serie de equivocaciones lamentables que han detonado, para nadie es un secreto, enfrentamientos internos en el gobierno. Más allá de unos nombres u otros nombres, yo creo que es un buen momento en la recta final para que el presidente reflexione, para que tome sus decisiones y recomponga su gobierno (...) no podemos seguir dedicados solo a estos enfrentamientos internos en el Gobierno y afuera”, agregó Cristo.

Por último, respondió a las críticas de la oposición sobre una aparente alianza entre el petrismo y el santismo para el 2026; sin embargo, Cristo lo negó. “No tenemos petrosantismo, esto está generando incertidumbre institucional del país, lo responsable es ponernos a trabajar, a organizar unas elecciones y eso tiene que ser parte del acuerdo nacional”, remató.

