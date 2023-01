Críticas a hijo de Gustavo Petro por fiesta con fichas de los Gerlein y “Ñoño” Elías

Gustavo Petro y su hijo mayor Nicolás. Foto: Óscar Pérez

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, volvió a ser el centro de atención por una polémica fiesta en la que se le ve acompañado de figuras de la política tradicional de la costa. En esta ocasión, en redes sociales circulan videos en los que se ve al hijo del primer mandatario ofreciendo una gran fiesta con personas cercanas a la casa Gerlein y al “Ñoño” Elías.

En la “fiesta de reyes” organizada por el diputado @nicolaspetroB también estuvo presente como invitado especial el señor Jorge Gerlein (quien aparece vestido de rosado en el video) y quien a su vez es sobrino del megacontratista Julio Gerlein y del excongresista Roberto Gerlein. pic.twitter.com/vosVtoh2CV — Juan Felipe Lozano (@juanfe_lozano) January 7, 2023

Según se denuncia en redes, Nicolás Petro organizó una fiesta para la celebración del Día de Reyes en Ciénaga de Oro (Córdoba), donde se presentaron los cantantes de Vallenato, Diego Daza y Luis Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz. En el evento se le vio al hijo del residente reunido con Jorge Gerlein, quien es sobrino del fallecido Julio Gerlein, exsenador y empresario, señalado de comprar votos en favor de la excongresista Aida Merlano.

Por otra parte, Petro (hijo) fue visto con Eduardo Elías Zarur, señalado como ficha del exsenador Bernardo Ñoño Elías, condenado por corrupción en el caso Odebrecht. Elías Zarur, conocido como el Menchi, justamente fue alcalde de Ciénaga de Oro (Córdoba), siendo derrotado en las últimas elecciones por Ana Luz Bedoya Usta.

Otro de los cuestionamientos contra el hijo del presidente fue sobre cómo pagó el evento en el que se reunió con las fichas de los Gerlein y los Elías. En redes aludieron a su condición de diputado del Atlántico, a lo que Nicolás Petro no respondió directamente, pero aseguró que esas fiestas son tradicionales en su familia materna.

Ya esto es absurdo, una fiesta que para esta época es tradicional en mi familia materna. https://t.co/KOUjoHejwF — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) January 7, 2023

El hijo del primer mandatario ya había sido objeto de escándalo cuando se publicó una foto suya acompañado de Musa Abraham Besaile, hijo del exsenador Musa Besaile, quien aceptó cargos dentro del llamado cartel de la toga. El excongresista está a la espera de condena, por vínculos con paramilitares de Córdoba.

Aunque Nicolás Petro ha guardado silencio sobre las polémicas, su hermana, Andréa Petro, se ha pronunciado y ha pedido que no se les meta “en el mismo costal, si él la embarró lo hizo sólito”. Los señalamientos que se le hace al hijo del primer mandatario no son porque esté en alguna movida ilegal, si no, porque se está codeando con figuras de la política que por años fueron denunciadas por el mismo Gustavo Petro.

