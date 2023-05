Críticas a De La Calle por artículo sobre la Comisión de la Verdad en el PND

Humberto de la Calle, senador y exnegociador del Acuerdo de Paz, votó contra artículo de la Comisión de la Verdad en el PND Foto: José Vargas

Este martes, en medio de una discusión de más de 14 horas, la plenaria del Senado eliminó el artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que buscaba implementar las recomendaciones finales de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un mecanismo creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc.

“Las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del informe final de la CEV las acogerán de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades. El Departamento Administrativo para la Presidencia de la República definirá los lineamientos, roles y responsabilidades de las entidades competentes. El Departamento Nacional de Planeación brindará apoyo técnico para la definición de los lineamientos y adecuará el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, como herramienta para el seguimiento de recomendaciones”, señalaba el artículo.

La proposición que hundió la iniciativa fue sustentada por la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien terminó recibiendo el respaldo de varios partidos. En total, fueron 50 votos a favor y 28 en contra de la eliminación del artículo. “El peligro radica en que cambia la elección de fiscal general, saca la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, acaba el fuero penal militar, establece que cualquier extraditable que declare la verdad tiene la promesa de no extradición”, dijo al respecto la senadora Cabal.

Una de las intervenciones que más llamó la atención durante el debate fue la del senador Humberto de La Calle, quien votó a favor de la proposición de Cabal, en lo que para muchos es un acto de incoherencia con su trabajo en el Acuerdo de Paz. Según explicó, no apoya el artículo porque la Comisión de la Verdad no tiene efectos judiciales y no debía realizar recomendaciones finales. “Hay 67 invitaciones a discutir unos temas que no puede ser despachada con tanta ligereza”, dijo.

Su postura ha generado críticas desde diferentes sectores que respaldan el trabajo de la comisión. “El decreto 588, que crea la Comisión de la Verdad, dice explícitamente que la CEV debía plantear recomendaciones para la no repetición. Que las mismas incomoden a la clase política, a los armados y sus entramados de intereses, es otra discusión”, le respondió a de la Calle la excomisionada Alejandra Miller.

Senador @DeLaCalleHum, el decreto 588, que crea a la Comisión de la Verdad, dice explícitamente que la CEV debía plantear Recomendaciones para la No Repetición.

Que las mismas incomoden a la clase política, a los armados y sus entramados de intereses, es otra discusión! https://t.co/oGppVjRkE8 — Alejandra Miller R (@AlejamillerR) May 3, 2023

Desde el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la CEV rechazaron la eliminación del artículo y le pidieron a la Cámara aprobarlo para llevarlo a la conciliación. El comité también reiteró que el decreto 558 estableció que la comisión tenía la facultad de presentar un informe con conclusiones y recomendaciones.

“Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad apuntan a la protección de la vida como un valor fundamental, a consolidar la paz como eje articulador de la acción del Estado, a superar las formas de victimización y discriminación que han producido un universo cercano a 10 millones de víctimas, a superar la impunidad y a construir la paz territorial, entre otros temas vitales para sentar bases solidad de no repetición”, concluye el comité.

