“Termina afectando a los más necesitados”: críticas a Petro por incremento del ACPM

Reacciones a la decisión de Petro de incrementar el precio del ACPM. Foto: Archivo Particular

A través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro fue objeto de varias críticas de figuras de la oposición por cuenta del incremento ordenado por el Gobierno al precio del diésel. De acuerdo con los ministerios de Hacienda y Minas, el galón de dicho combustible subirá $1.904 por galón a partir de este 31 de agosto, con lo cual quedará en un promedio nacional de $11.360.

Para la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, el presidente le mintió al país porque hace un año resaltaba que su administración no había subido los precios del diésel, los peajes, entre otros bienes y servicios. “Petro ‘charlatán’ profesional. Hace un año se ufanaba de políticas para no subir peajes y no subir el diésel; hoy los colombianos ya hemos soportado dos alzas en los peajes en 2024 y el primer incremento en el diésel de $1.904. ¡Es un mitómano!”, escribió la congresista en su cuenta de X.

Petro “charlatán” profesional. Hace un año se ufanaba de políticas para no subir peajes y no subir el diésel; hoy los colombianos ya hemos soportado dos alzas en los peajes en 2024 y el primer incremento en el diésel de $1.904.



¡Es un mitómano! pic.twitter.com/tee3mrtAZn — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 31, 2024

Lea también: “Los pobres no pueden ser sacrificados”: Petro habló de precio del ACPM

Ese no fue su único mensaje, pues en otro trino señaló que se trata de la primera de las tres alzas que Petro ordenó sobre el ACPM. “Los transportadores no aguantan tanta inseguridad, falta de vías y ahora altos precios del combustible. Lo de Petro es destruir la economía y mal gastar la plata de los colombianos”, agregó Cabal.

También desde el Centro Democrático hablaron otros políticos. “Gustavo Petro le subió el precio a la gasolina y ahora pretende hacerlo con el ACPM. Tal parece que Petro tiene plata para viajar por el mundo, mantener funcionarios cuestionados y complacer criminales, pero no tiene plata para atender los propósitos del país. Como en todo, termina afectando a los colombianos más necesitados”, dijo el concejal de Bogotá Julián Uscátegui.

No se pierda: “No somos muñecas ni instrumentos de nadie”: Iris Marín, defensora del Pueblo

“Tras incendiar el país en 2021, entre otras cosas, porque subirían el IVA a la gasolina de 5 a 19 por ciento, Gustavo Petro duplicó el precio de la gasolina y hoy subirá el diésel a $1.904. Ya no le preocupan los efectos inflacionarios y acusa a los transportadores de uribistas”, señaló en sus redes Andrés Forero, representante a la Cámara del mismo partido.

Sin embargo, algunas voces de diferentes orillas resaltaron la medida y aseguraron que se trata de algo necesario para la estabilidad de las finanzas del país. “Hay que reconocerle al gobierno de Gustavo Petro el coraje político que representa empezar un ajuste gradual al precio del ACPM. Vendrán seguramente fuertes protestas, quizás un paro camionero; pero debe persistir. Este subsidio es uno de los más costosos con que carga la política fiscal; y una de las razones de porqué las cuentas públicas muestran un gigantesco desajuste”, dijo el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo.

Hay que reconocerle al gobierno de G Petro el coraje político que representa empezar un ajuste gradual al precio del ACPM



Vendrán seguramente fuertes protestas,quizás un paro camionero; pero debe persistir



Este subsidio es uno de los más costosos con que carga la política… — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) August 31, 2024

En el mismo sentido opinó Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de Bogotá, durante la alcaldía de Claudia López. “Aunque impopular, dejar de subsidiar el ACPM es la única decisión responsable en esta coyuntura fiscal. Hay que rodear al presidente Gustavo Petro y a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la implementación de la medida”, señaló Gómez.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.