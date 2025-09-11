Así impactó la exigencia europea para que Petro admita que Cartel de los Soles es terrorista

La senadora María Fernanda Cabal y la representante Lina María Garrido celebraron la decisión de Parlamento Europeo de reconocer al Cartel de los Soles como grupo terrorista. Foto: Archivo Particular

La aprobación de la resolución 0366 del Parlamento Europeo con 355 votos a favor con la que se pide a la Unión Europea reconocer al Cartel de los Soles como una organización terrorista valió para numerosas reacciones y una serie de criticas contra el presidente Gustavo Petro, quien mantiene su postura de desconocer a esta organización criminal vinculada principalmente al narcotráfico.

Dentro de texto aprobado por parte del Parlamento se sustentan puntos clave sobre la violencia política en Colombia y la expansión de grupos criminales en territorio nacional. Entre otros, se señala que “desde 2022, Colombia ha sido testigo de dinámicas persistentes y cambiantes de violencia armada y terrorista, y que la situación en materia de seguridad se ha deteriorado constantemente tanto en las zonas rurales como en las urbanas”.

Asimismo, puntualizan en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y “considerando que la Presidencia del país ha elevado la polarización mediante un discurso agresivo y generador de división”, urgen para que la Unión Europea reconozca tanto al Cartel de los Soles como el Clan del Golfo, La Segunda Marquetalia y El Estado Mayor Central dentro del listado de organizaciones terrorista.

La medida se analiza luego de que en Estados Unidos se anunciara una recompensa de 50 millones de dólares contra Nicolás Maduro, señalado líder de la organización criminal. La medida y reconocimiento de la Casa Blanca de esta organización como un grupo terrorista fue secundada por países como Ecuador, Argentina, Perú o Paraguay, pero rechazada por el presidente Petro quien negó la existencia de este, que, a su vez, remarcó su discurso en la existencia de una junta del narcotráfico manejada desde Dubái.

Cuestionamientos a Petro

Con este anuncio del Parlamento Europeo, la representante Lina María Garrido señaló el caso como una “gran noticia” con la que “el mundo entero reconoce a Gustavo Petro como amigo y defensor de uno de las peores delincuentes del mundo, el jefe del Cartel de los Soles y dictador Nicolás Maduro”.

A su voz se sumó la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien ya en su momento había cuestionado las declaraciones de Petro sobre esta organización criminal. “Petro esa defensa que está haciendo de Maduro jefe del cartel de los soles no puede salir bien”, manifestó la senadora del Centro Democrático. Asimismo, aseguró que “No se puede pasar de la afinidad ideológica a la complicidad criminal tan fácilmente”, luego de cuestionar la firma de la zona binacional con el régimen de Maduro en el noroccidente colombiano.

Por parte de las autoridades venezolanas, el presidente electo Edmundo González también celebró esta determinación del Parlamento Europeo. Según señaló una de las principales caras de la oposición venezolana “evidencia la creciente preocupación internacional por las estructuras criminales que amenazan la estabilidad de todos”. Al respecto agregó que “El mensaje del mundo está muy claro, Venezuela merece justicia y un futuro democrático”.

