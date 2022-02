Cruce de versiones en caso de candidato denunciado por supuesta agresión a mujer

Desde el Partido Liberal se elevó una solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) buscando que le sea retirado el aval a Conde. Foto: Archivo El Espectador/Tomada de Facebook.com/EdgarCondeR

Persiste la controversia y el cruce de versiones alrededor de la denuncia que salpica a Edgar Conde, candidato al Senado avalado por el Partido Liberal, señalado de agredir físicamente a una mujer en medio de un evento proselitista. Este martes, el aspirante, así como la denunciante –Carol Ortiz–, dieron su versión de lo ocurrido el 27 de enero en el centro de Bogotá.

Según la versión de la joven, durante un evento de campaña en el sector de Las Aguas, fue agredida física y verbalmente por Conde, luego de que supuestamente ella le reclamó al aspirante: “Con gorras no se compran votos”, lo que –asegura– generó una reacción violenta por parte de la pareja del candidato, así como de él.

“Yo empecé a grabar con mi celular porque ellos me estaban insultando después de que realicé el comentario de que con gorras no se compran votos. Ellos me rapan el celular y la novia de él me agrede verbalmente. Me defendí y comenzó una pelea entre las dos. Caemos al piso y este señor se abalanza contra mí, y comienza a golpearme puños en la cara”, narró Carol Ortiz en diálogo con la emisora W Radio.

Según la joven, quien está a la espera de exámenes para determinar una posible fractura de tabique producto de la agresión, el aspirante también la amenazó, por lo que teme por su integridad y la de su familia. “Me dijo que no sabía con quién me había metido”.

Carol Ortiz agregó también que de parte del equipo de campaña del candidato la contactaron para persuadirla de que retirara la denuncia, asegurando que se trataba de una cosa de tragos y que se solucionaba con dinero. “Me llamaron para ofrecerme dinero, pero no accedí. Dije que iba por términos legales”.

En respuesta, Edgar Conde le respondió también a W Radio que la mujer lo insultó y agredió con “palabras soeces tremendas”. Sin embargo, asegura que no la atacó físicamente, sino que la agresión se presentó entre ella y su pareja sentimental.

“Ella se acerca a donde estábamos y empieza a grabarme. Le quito el teléfono y se lo devuelvo a una amiga en común que tenemos. Ella se acerca y me agrede. Me pega en la cara un puño y cuando volteo a mirar se están agrediendo mi pareja con ella. Lo que hice fue separar y mediar, pero en ningún momento fue agredida por parte mía”, explicó Conde, señalando que su pareja resultó rasguñada y con un problema en la rodilla.

Frente a la supuesta llamada de gente de su equipo para ofrecerle dinero a Ortiz, Conde niega que le haya dado el poder a algún conocido para actuar en nombre de él y pidió que en este caso haya debido proceso. “Puede que hayan sido amigos en común que tenemos todos. Yo no le di poder a nadie. Esperamos cómo proceder en este caso, porque no se me ha notificado ninguna denuncia”.

Ante el caso, el veedor del Partido Liberal, Rodrigo Llano Isaza, elevó una solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) buscando que le sea retirado el aval a Conde “en aras de la transparencia” y de cara a evitar que situaciones de ese calibre se repitan.