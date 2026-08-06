¿Cuántas veces trinó Petro en cuatro años de Gobierno? Así gobernó desde sus redes sociales
Desde ese 7 de agosto de 2022 hasta el 25 de julio de 2026, el mandatario saliente trinó 14.585 veces, lo equivalente a 10 trinos por día. En cuatro años, el mandatario saliente ajustó la receta de comunicar desde la Casa de Nariño al trinar decenas de órdenes, despidos e incluso ocasionó crisis diplomáticas. A estos ingredientes se les deben añadir influencers para hacerles publicidad, consejos de ministros que sumaron 108 horas y una hostilidad activa hacia los medios de comunicación.
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