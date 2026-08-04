Más de 14.500 trinos en cuatro años: así fue la receta de Petro para gobernar con sus redes

El presidente Gustavo Petro llegó a trinar más de 14.500 veces en sus cuatro años en el poder. Foto: Jonathan Bejarano

El día que Gustavo Petro se convirtió en presidente publicó 11 veces entre las 8:18 a.m. y las 5:58 p.m. Desde ese 7 de agosto de 2022 hasta el 25 de julio de 2026, el mandatario saliente trinó 14.585 veces, lo equivalente a 10 trinos por día, casi la misma cantidad de publicaciones que realizó en su primera jornada presidencial y tal vez una premonición de los miles de mensajes que ajustarían la forma de comunicar por parte de la Casa de Nariño en los cuatro años que la dirigió la izquierda. Además, esquivó los filtros y debates de la prensa...