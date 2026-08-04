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Más de 14.500 trinos en cuatro años: así fue la receta de Petro para gobernar con sus redes

Decenas de trinos dando órdenes, despidos e incluso ocasionando crisis diplomáticas marcaron la agenda del presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales. En cuatro años, el mandatario saliente ajustó la receta de comunicar desde la Casa de Nariño; a estos ingredientes se les deben añadir influencers contratados por el Estado, alocuciones presidenciales convertidas en consejos de ministros y una hostilidad activa hacia los medios de comunicación. Esta fue la ruta con la que el saliente jefe de Estado gobernó desde su cuenta de X.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
04 de agosto de 2026 - 02:00 a. m.
El presidente Gustavo Petro llegó a trinar más de 14.500 veces en sus cuatro años en el poder.
El presidente Gustavo Petro llegó a trinar más de 14.500 veces en sus cuatro años en el poder.
Foto: Jonathan Bejarano

El día que Gustavo Petro se convirtió en presidente publicó 11 veces entre las 8:18 a.m. y las 5:58 p.m. Desde ese 7 de agosto de 2022 hasta el 25 de julio de 2026, el mandatario saliente trinó 14.585 veces, lo equivalente a 10 trinos por día, casi la misma cantidad de publicaciones que realizó en su primera jornada presidencial y tal vez una premonición de los miles de mensajes que ajustarían la forma de comunicar por parte de la Casa de Nariño en los cuatro años que la dirigió la izquierda. Además, esquivó los filtros y debates de la prensa...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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