Cuatro ministros irán a debate de moción de censura en medio del trámite de las reformas

El ministro de Defensa, Iván Velásquez; la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; y el ministro de Minas, Andrés Camacho, Foto: Archivo Particular

Este 29 de mayo fueron varios los ministros y funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro que pasaron al tablero en debates de control político. En la Comisión Primera del Senado estuvo la ministra de Educación, Aurora Vergara; en la Comisión Quinta estuvieron los ministros de Agricultura, Jhenifer Mojica y de Hacienda, Ricardo Bonilla; y en la Comisión Primera de la Cámara el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Pero, esos controles políticos que tendrán lugar este miércoles son solo el inicio de una oleada de debates en los que el Gobierno deberá rendir cuentas y que incluyen por lo menos cuatro debates de moción de censura a miembros del Ejecutivo. Eso, a solo tres semanas del fin de la legislatura y en medio de los debates de varias reformas del Gobierno.

Representantes de los partidos de oposición, Centro Democrático y Cambio Radical, y de otras colectividades, radicaron proposiciones para citar a debates de moción de censura a la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez; al ministro de Defensa, Iván Velásquez; a Andrés Camacho, ministro de Minas; y hace un par de día fue citado Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.

(Lea: “Presidente Petro suspendió su agenda este miércoles debido a una intoxicación”)

En el caso de Márquez, de acuerdo con los legisladores que presentaron la proposición ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes, la ministra no estaría cumpliendo con las funciones de su cargo: “atender el control y gestión presupuestal, teniendo como mandato hacer seguimiento a la ejecución”.

Por su parte, el ministro Velásquez, quien ya había logrado superar una moción de censura en marzo, volverá para responder sobre la situación de orden público que ha azotado a departamentos como el Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Nariño. Además, tiene cuestionamientos por el crecimiento del número de hectáreas en cultivos de coca y las redes de contrainteligencia venezolana que estarían actuando en el país.

Al ministro de Minas se le preguntará sobre la “deficiente gestión” del Ministerio, lo que habría acercado a Colombia a una “crisis energética”, según el documento radicado para la moción. En este también se indica que no ha habido previsión ni acción para combatir los riesgos climáticos, tampoco se han nombrado los comisionados para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y hay una “insuficiente respuesta en el impulso de nuevos proyectos que dinamicen la diversificación y ampliación de la matriz energética del país”.

Y el ministro Jaramillo tendrá que llegar al Congreso en medio de cuestionamientos por el nuevo modelo de salud para profesores, que ha sido criticado por no contar con ningún tipo de planeación previa. De acuerdo con los citantes, entre los que están los representantes Jennifer Pedraza, Catherine Juvinao, Julia Miranda, Cristian Avendaño, Daniel Carvalho, Juan Sebastián Gómez y Carolina Giraldo, el funcionario no ha atendido a las advertencias que se han hecho sobre el sistema y “ha actuado de manera irresponsable, lo que ha llevado a una crisis desatada por el mismo Gobierno”.

De otro lado, se estaría preparando una proposición para llevar a debate de moción de censura a Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, para que responda sobre la polémica que se desató con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El jefe de la cartera política es señalado por el exdirector de la entidad, Olmedo López. Pero todavía no se ha radicado.

Así las cosas, faltando contadas tres semanas para que termine la legislatura, el Congreso tendrá que dar trámite a las mociones, que tienen plazos perentorios y deben ser programadas en el orden del día por las mesas directivas.

