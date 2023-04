Derechos humanos, el tema pendiente en la cumbre sobre la crisis de Venezuela

Gerardo Blyde y el canciller Álvaro Leyva sobre la conferencia internacional de Venezuela, que se celebrará el próximo martes en Bogotá. EFE/ Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Este martes 25 de abril, Bogotá será sede del primer encuentro internacional sobre la crisis política de Venezuela. A la conferencia están invitados delegados de Estados Unidos, la Unión Europea y diferentes gobiernos de América Latina. Según confirmó el presidente Petro, la idea es encontrar una salida negociada a los problemas que enfrenta el vecino país.

El mandatario colombiano, durante su gira por Estados Unidos, confirmó que se pondrá sobre la mesa la propuesta de garantizar unas elecciones libres y transparentes, así como la discusión de eliminar paulatinamente las sanciones internacionales que se han impuesto contra la administración de Nicolás Maduro.

Lea también: Álvaro Leyva: “Va a haber un reencuentro que tiene que redundar en democracia”

“Va a haber un reencuentro de una familia que tiene que redundar en democracia y en reglas de juego claras para todas las partes que quieran participar libremente en unas elecciones, que, naturalmente, no podemos postergar (...) Nosotros lo que queremos es ayudar a conciliar y a precipitar un acuerdo entre venezolanos”, dijo al respecto el canciller Álvaro Leyva.

Este lunes se conoció una carta firmada por varias organizaciones internacionales de derechos humanos, dirigida al presidente Petro, en la que celebran la realización de la cumbre, pero reclaman considerar la garantía y protección de los derechos, así como la justicia en casos de crímenes de lesa humanidad.

Recomendado: El protagonismo político de la primera dama Verónica Alcocer

“Consideramos fundamental que las conversaciones de Bogotá procuren que Venezuela recorra el camino hacia el restablecimiento del Estado de Derecho como elemento esencial para superar la crisis de derechos humanos que atraviesa desde hace años. Resulta de especial relevancia restaurar la independencia judicial formal y materialmente como ha indicado en numerosas sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La misiva está suscrita por Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, Global Centre for the Responsibility to Protect, International Service for Human Rights y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Lea acerca de cómo votan los senadores y representantes a la Cámara de Representantes en Congreso a la mano

Estas organizaciones señalan que la Corte Penal Internacional ha encontrado ausencia de investigaciones independientes e impunidad sobre las “atrocidades” cometidas por instituciones oficiales. Por otra parte, aseguran que es fundamental concretar la liberación de presos políticos, así como la desactivación de mecanismos de represión contra los opositores.

“Si bien entendemos las complejidades de establecer una agenda política común en Venezuela, pedimos que las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos sean incorporadas en la discusión de Bogotá”, concluye la carta.

Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político