“Cumpliré el fallo”: Clara Luz Roldán sobre arresto ordenado por la JEP

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Luego de ser notificada de la orden de arresto por dos días que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó en su contra, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, aseguró en sus redes sociales que este viernes cumplirá con la sanción impuesta por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.

El anuncio estuvo acompañado de una pulla al tribunal, pues según explicó, mientras ella debe ir presa, muchos responsables de la violencia en el conflicto armado están libres. “Qué ironía, cuánto criminal libre porque se acoge a la JEP, nombrados gestores de paz, sin un día de cárcel ni reparación a sus víctimas”, dijo.

En contexto: JEP ordena el arresto de gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán

Quiero anunciar que el día de mañana cumpliré el fallo proferido por la JEP.



Qué ironía, cuánto criminal libre porque se acoge a la JEP, nombrados gestores de paz, sin un día de cárcel ni reparación a sus víctimas.



Familias enteras que esperan verdad, justicia y reparación, y… — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) December 28, 2023

La gobernadora, que dejará su cargo el próximo domingo, para darle paso a Dilian Francisca Toro, insistió en que, mientras hay familias que esperan verdad, justicia y reparación, “funcionarios que llevamos años trabajando duro por la paz, somos perseguidos de manera desproporcionada con medidas administrativas sin justificación”.

El jueves, en otro de sus trinos, Roldán había dicho que como demócrata respetaría el fallo de la JEP, pero que interpondría recursos contra la sanción. “Nunca me he opuesto a la construcción de la paz o el respeto de los derechos de las víctimas, cuando toda mi vida pública dice lo contrario. Finalmente y no menos importante, los temas de paz han sido medulares, no solo en esta Gobernación, sino en toda mi vida pública y política”.

No se pierda: Petro les responde a Rendón y Cabal por referendo de “independencia” regional

¿Por qué la JEP ordenó el arresto de Clara Luz Roldán?

Según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de esa jurisdicción, la gobernadora del Valle “pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del Acuerdo Final para la Paz”, pues habría incumplido las funciones delegadas para proteger zonas de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.

Cabe recordar que, para el pasado 28 y 29 de noviembre, el tribunal citó a una audiencia a la gobernadora, quien delegó a uno de sus funcionarios para que asistiera. El objetivo era evaluar el nivel de cumplimiento de los planes integrales de atención a las víctimas de desaparición y orientados al logro de la memoria y la verdad.

Lea: “No es mentira”: Petro entró a la polémica de la ministra de Trabajo y Van Camp’s

El primer delegado fue Walter Murcia Lozada, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana; sin embargo, Roldán designó luego a William Hernández Arias, subsecretario de esa oficina, quien se presentó solo el primer día de audiencias, pero no el segundo, cuando le correspondía hablar a la Gobernación. Al día siguiente, presentó una excusa argumentando problemas de salud, pero la JEP manifestó que “no se adjuntó incapacidad médica ni evidencia alguna de haber informado a la Gobernadora sobre su imposibilidad para concurrir a la audiencia”.

Así las cosas, según los magistrados, la gobernadora “se desentendió totalmente del tema, lo cual no podía hacer”.

Tras anunciar que aceptará los dos días de arresto, Roldán recibió el respaldo de algunos políticos locales, como Roberto “Chontico” Ortiz, excandidato a la Alcaldía de Cali, quien aseguró que comparte “su posición de que este tribunal otorga más beneficios a aquellos que nunca han reparado a sus víctimas y gozan de total impunidad”.

Lamento profundamente, @GobValle @ClaraLuzRoldan que deba permanecer dos días arrestada debido a fallos incomprensibles como el que emitió la @JEP_Colombia.



Comparto su posición de que este tribunal otorga más beneficios a aquellos que nunca han reparado a sus víctimas y gozan… https://t.co/beMyR86d5D — Roberto Ortiz (@robertoortizu) December 28, 2023

El exdiputado Sigifredo López también opinó en el mismo sentido. “La JEP arresta a Clara Luz Roldán porque no pudo asistir a una audiencia, pero en cambio lleva 6 años dudando para arrestar a criminales de lesa humanidad que han faltado a la verdad plena y se han burlado impunemente de sus víctimas”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.