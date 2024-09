“Petro dejó de ser un demócrata”: oposición endureció discurso hacia el presidente

El senador David Luna y el presidente Gustavo Petro se han trenzado en varias polémicas públicas. Foto: Archivo Particular

La oposición comenzó a subirle el tono a sus declaraciones sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la polarización que cada día se toma con más fuerza el debate público.

En efecto, el senador David Luna, de Cambio Radical y quien tiene en ciernes una eventual aspiración presidencial, aseguró que las últimas acciones del jefe de Estado en torno a sus dardos contra la institucionalidad afectan –desde su punto de vista– el talante democrático que debe tener un inquilino de la Casa de Nariño.

“Un demócrata no atacaría constantemente las instituciones, un demócrata no se inventaría teorías de conspiración porque la entidad electoral está investigando su campaña, un demócrata no coartaría la libertad de prensa”, dijo Luna.

El legislador precisó que señalar a la prensa por no compartir sus iniciativas, a entidades como el Consejo Nacional Electoral que verifica si su campaña violó o no los topes electorales en la contienda de 2022, e incluso contras las cortes que no les dan el visto bueno a sus propósitos, son acciones que afectan el equilibrio institucional.

“Por esas y muchas razones más, el presidente Petro dejó de ser un demócrata”, enfatizó el senador de Cambio Radical.

Lo que ha venido diciendo el presidente Petro es que existe un supuesto intento de frenar su mandato, por lo cual ha endurecido sus críticas contra la institucionalidad y ha llamado a sus adeptos a salir a las calles a defender a su administración.

