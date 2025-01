“Tenemos que entender que la democracia está en riesgo”: David Luna

David Luna, candidato presidencial. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

¿Por qué decidió aspirar a la Presidencia?

Esto tiene corazón y razón. De corazón, yo tengo casi 50 años y llevo 27 dedicado al servicio público. Comencé mi vida como presidente de la junta de acción comunal de mi barrio. He sido concejal, representante, viceministro, ministro y senador hasta hace unos días. Tengo el sueño y me he preparado para poder poner mis ideas a disposición de los ciudadanos y que ellos los evalúen. Y en materia de razón, me parece que es muy grave la situación que estamos viviendo. El presidente Gustavo Petro...