“Tenemos que acelerar de manera expedita la ejecución de los ministerios”: Racero

David Racero, congresista del Pacto Histórico. Foto: El Espectador

Representante, usted estuvo en el cónclave del Gobierno de 48 horas, ¿cuál es el balance que hace del encuentro y qué concluyeron?

Este fin de semana ha sido uno de los más importantes porque el Gobierno es consciente de que está llegando a su mitad de tiempo y que es momento para ser muy claros y reconocer la necesidad de dejar el legado del “Gobierno del Cambio”. Hay muchas cosas que podremos ejecutar de aquí al otro año y eso es lo que se tiene que priorizar, la necesidad de mostrarle cada vez más al país que este gobierno llegó para transformar para bien la vida de las personas. Esa conciencia colectiva se tomó este fin de semana y será el empujón del Gobierno y lo celebramos.

La ejecución presupuestal de los ministerios es una de sus debilidades y hablaron de ella este fin de semana, ¿cómo van a mejorarla?

Es importante decir que la ejecución del presupuesto consta de varias fases, una que es de planeación y de compromiso de lo que se va a ejecutar, otra propiamente de ejecución, y la última es el pago. Entonces, por lo general, se mira solo esta última etapa, que es la que aparece relativamente baja.

Sin embargo, cuando ya se ha hecho el proceso contractual y ya se están ejecutando los proyectos o las obras tenemos unos indicadores más elevados. Y es entendible, el Estado no puede pagar sin ejecución ni materialización. Eso es parte de lo que analizamos este fin de semana, por lo que vamos a ver en los próximos dos o tres meses un incremento exponencial de este tipo de pagos.

¿Y a qué se ha debido la tardanza en estas primeras etapas?

Somos muy cautelosos. Las entidades no realizan lo que antes se hacía, como los anticipos y ese tipo de modalidades de pagos antes de las obras o antes de la ejecución que generaban toda una suerte de irregularidades y hasta de corrupción. Eso es bien conocido por la Contraloría y la Procuraduría.

Tenemos ministerios como el de Transporte, donde se entiende que las obras pueden demorarse por todo el proceso de contratar una obra y ejecutarla, que va entre los 10 y 12 meses. Además, tenemos unos incrementos presupuestales en algunas carteras sociales como nunca antes había tenido el Gobierno Nacional en materia de educación, de salud, de tierras. Aun así, tenemos que acelerar de manera expedita la ejecución.

Ustedes aseguraron que hay muchos resultados positivos del Gobierno que los colombianos no conocen...

Queremos mostrarle al país que sí se vienen haciendo muchas cosas. La reducción de la pobreza multidimensional en casi un punto no se da de manera espontánea, la reducción en un 50 % de muertes de niños por desnutrición en La Guajira y del desempleo tampoco es espontáneo. Y es que cuando decimos que la pobreza multidimensional se redujo, significa que casi 400 mil personas dejaron de ser pobres bajo ese indicador. Se están haciendo muchas cosas y necesitamos también mostrarlas.

Precisamente, en el cónclave mencionaron que deben mejorar la comunicación, ¿cómo lo harán?, ¿fortaleciendo los canales oficiales, generando acercamientos con los medios de comunicación?

El año pasado se había tomado la decisión de que RTVC iba a concentrar en su gran mayoría los presupuestos de las entidades para generar una dinámica en materia de difusión de la comunicación de las entidades. Ahora cambió, la directriz que dio el presidente es que los mismos ministros asuman directamente la responsabilidad de la comunicación, no solamente dando la orden o delegando a su jefe de prensa, sino que ellos mismos tengan el cuidado de supervisar la buena comunicación de sus entidades.

Es que tenemos, por ejemplo, 2.500 equipos médicos en el territorio, entonces el ministerio de Salud tiene que mostrarlo, no esperar a que se lo muestren. Tenemos comunidades energéticas y ya estamos llegando a la meta del Plan Nacional de Desarrollo, pues el ministerio de Minas tiene que mostrarlo. La decisión que tomamos implica medios alternativos y tradicionales, redes sociales, todas las formas de comunicación que nos permite la ley.

Presidencia compartió un comunicado con algunas conclusiones y se menciona la de fortalecer la participación ciudadana en las tomas de decisiones del Gobierno, ¿a qué se refieren?

Este es un gobierno con vocación popular y los cambios no se van a dar si la gente no participa, no incide, no se moviliza. El cambio va hasta donde la gente lo pida y lo exija y esto hace parte de esa discusión más amplia que hemos planteado: este gobierno se queda solo sin el pueblo y por eso el llamado es a que la gente que participó, que votó por nosotros, que quiere un cambio para su comunidad, para ellos mismos, se empodere.

Las reformas que tramitamos en el Congreso, por ejemplo, no tienen otra intención que materializar los derechos de la constitución de 1991, aunque eso implique entrar en confrontación directa con intereses económicos muy poderosos que se han aprovechado de los sistemas actuales tanto de pensión o de salud y eso hay que decirlo.

Este 1 de mayo el Gobierno va a marchar a favor de las reformas, ¿por qué escoger como fecha el Día Internacional del Trabajo?

Para que podamos profundizar, aprobar y materializar esa agenda de reformas necesitamos que la gente participe y por eso hacemos el llamado de participación a la gente, por eso nos involucramos con el 1 de mayo. Todos los que estamos en este gobierno progresista de izquierda, tenemos en nuestro ADN el 1 de mayo, hace parte de nosotros y siempre nos hemos movilizado en esta fecha.

Y constitucionalmente, legalmente y legítimamente, podemos convocar a esta marcha, que es una reivindicación de nuestro proceso histórico, político y social.

La reforma pensional llega el 9 de mayo a la Comisión Séptima de la Cámara. ¿Cuándo será el primer debate de la laboral?,

Lo prioritario para nosotros es la reforma pensional que entra ya a comisión y tenemos los tiempos para aprobarlo en la comisión y en la plenaria. Mientras que, cuando la pensional salga de comisión y entre a plenaria de Cámara, se profundizará la aprobación del debate de la reforma laboral. Queremos que la reforma laboral alcance a ser tramitada y aprobada en la comisión séptima de Cámara este semestre. Tenemos más tiempo para seguir trabajándolo. Estamos bien con los tiempos de la laboral, no hay ningún problema.

Definitivamente, presentarán una nueva reforma a la salud y dejaron atrás la apelación al archivo...

La reforma a la salud ha cogido un vuelco completamente importante porque el acuerdo que ha hecho el gobierno con las EPS, un actor muy importante del sistema de la salud, ha hecho que resurja la reforma de la salud. Hay un texto que es mucho más acotado, estamos hablando alrededor de 50 artículos, por mucho. Ya en el Congreso se dará el diálogo de los demás sectores del sistema, de los mismos congresistas. Y lo que se ha podido plantear es que si puede ser tramitado con mensajes de urgencia, ya miraremos los tiempos que nos dan respecto a la pensional y la laboral.

¿Cuándo van a radicar el texto en el Congreso?

Si se logra concertar el texto, se va a radicar en las próximas dos semanas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.