“No debe estar con nosotros”: ¿Petro le quitó el respaldo a Racero?

Presidente Petro y David Racero durante la posesión presidencial el 7 de agosto de 2022. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensaje que dejaría sin respaldo al representante a la Cámara David Racero, uno de sus defensores más cercanos, que incluso lo posesionó en 2022 en la toma de juramento presidencial, en medio del álgido debate por la reforma laboral.

“En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores. Un movimiento progresista, es un movimiento de las y los trabajadores”, afirmó Petro.

Y agregó: “Cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros. El “nostrum” del progresismo son las y los amantes de la Justicia Social y la Libertad”.

Aunque no mencionó a Racero, el mensaje del jefe de Estado llega un día después de que Daniel Coronell publicara audios, de 2021, en los que se escucha al representante ofreciendo un puesto de trabajo en un fruver de su propiedad. La polémica está en que dice que el salario es de $1 millón, “sin prestaciones sociales ni nada”, y que sería de “7 de la mañana a 8 de la noche, ellos saben” durante seis días de la semana; es decir, 78 horas a la semana.

Racero respondió a los señalamientos a través de un comunicado en el que aseveró que “pretenden atacar, precisamente en el contexto sobre la reforma laboral, las bases mismas de aquello que durante toda la vida [ha] defendido”. Además, apuntó que “los cambios históricos están por encima de las personas, y nadie se va a frenar o retirar de la lucha porque los reflectores apunten a una distracción o a un montaje”.

El hecho se conoce en la antesala de la discusión de la revivida reforma laboral, que Racero, desde su puesto en la Cámara, ha defendido. Este lunes, precisamente, la senadora Aída Avella (Pacto Histórico) radicó una ponencia alternativa a la que se acordó en la Comisión Cuarta del Senado, toda vez que desde el Gobierno se ha calificado la ponencia acordada en esa célula como “regresiva” y por el presidente como “antirreforma”.

Entre las críticas que han manifestado desde los sectores progobierno está el hecho de que en la nueva ponencia mayoritaria no se cambiaría el régimen de contratos de los aprendices del SENA. Además, que plantearía que el recargo nocturno se pague desde las 8:00 p.m. y no desde las 7:00 p.m. como se aprobó en la plenaria de la Cámara de Representantes en el segundo debate de la reforma laboral.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.