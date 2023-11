David Racero respondió a denuncias de concejal por irregularidades en contratación

El representante contestó a la denuncia del concejal electo David Briceño, en la que lo acusaba de, supuestamente, haber beneficiado a contratistas que apoyaron la campaña de un familiar suyo a la gobernación del Cesar. Foto: Archivo

El representante a la Cámara -y expresidente de esa corporación- David Racero, contestó a las denuncias del concejal electo Daniel Briceño, en la que lo acusó de haber beneficiado a tres personas que, después de finalizar su contrato, aportaron a la campaña a la gobernación de José Luis Mayorca, excandidato a la gobernación del Cesar y tío de Racero.

A través de un comunicado público, el congresista aseguró que los contratos que entregó a esas tres personas fueron durante su mandato como presidente de la Cámara, pero antes de que comenzara la campaña electoral. “Todos los procesos y su documentación han sido públicos, y están disponibles en la plataforma oficial de contratación estatal Secop”, escribió. Según Racero, las personas contratadas eran profesionales, dos de ellos tenían posgrado y “dieron cuenta cabalmente de las funciones asignadas”.

Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/hd9qzPUBmp — David Racero (@DavidRacero) November 14, 2023

En la denuncia de Briceño refirió que los contratistas fueron: Liliam María Torres Felizola que, según él, era la encargada de hacer pedagogía ciudadana con la Cámara de Representantes. En su denuncia, advirtió que “la señora Torres Felizola trabajó para el Centro Nacional de Oncología S.A. del cual el tío de David Racero era dueño y que según varios reportes le quedó debiendo plata a varios médicos oncólogos”.

La segunda contratista era Saira Medina Trujillo, quien tenía la labor de hacer comunicación con la ciudadanía. Y María Eloisa Araújo Morón, encargada de “brindar acompañamiento en política económica a los procesos legislativos”.

El representante Racero aclaró que “las acciones que hayan cometido en época electoral, después de la terminación de sus contratos con la Cámara de Representantes es absolutamente ajeno a mi interés y a mi responsabilidad”. También advirtió que no participó en la campaña política de su tío, que no era candidato del Pacto Histórico y que no tenía “ninguna relación politica, económica o judicial con el señor Mayora”.

