“Nosotros no nos podíamos excusar como hacían otros gobiernos”: Racero sobre cónclave

David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El encuentro de 48 horas en Paipa, Boyacá, entre integrantes del gobierno de Gustavo Petro dejó al menos tres ejes de acción, de acuerdo con el representante David Racero, quien asistió como integrante del Pacto Histórico: ejecución presupuestal, comunicación y fortalecimiento del equipo de trabajo. En Blu Radio, el congresista habló sobre el diálogo nacional y el viraje que tendrá el Ejecutivo tras el cónclave.

El Presidente @petrogustavo y su gabinete de gobierno se reunieron en Paipa, Boyacá, para desarrollar dos jornadas de planeación estratégica.



¿Cuál fue el balance? Acá te contamos. ⬇️ pic.twitter.com/gmjBxA9e5R — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 29, 2024

Sugerimos: Petro anunció paquete de medidas para “alcanzar la reactivación económica plena”

Racero indicó que en la reunión se discutió “cómo se va a ejecutar la política pública”, cómo “afinar las comunicaciones” sobre las cosas que la administración está logrando y la forma de fortalecer el equipo de trabajo, para así poder articular las diferentes acciones del Estado. En estos últimos puntos, afirmó que, “en la política del siglo XXI, nada sirve hacer lo que se hace si no se comunica” y enfatizó en la necesidad de “recargar energías colectivas para asumir los retos que [les] demanda el país” y también lograr definir los “hitos fundamentales que nos va a dejar el legado del Gobierno”.

El representante indicó que esta podía ser “una de las reuniones más importantes que ha tenido” el gabinete, que trata de equilibrar las expectativas de la población con el “Gobierno del cambio”, como lo llama el presidente, y lo que se puede hacer desde el Estado para lograrlo.

Le puede interesar: “Volveremos a arrancar para sacar adelante lo que necesita el país”: Gobierno tras cónclave

Sobre el paquete de medidas económicas que anunció el mandatario en la noche de domingo por medio de su cuenta de X, este contó que eso “ya lo presentará el ministro de Hacienda”. Aun así, confirmó que una de las cosas que se alista es una ley de cupos de endeudamiento y otras medidas, “más bien de incentivos, para que los empresarios puedan tener mayores certezas, confianzas al momento de invertir”.

Empieza a prepararse un paquete de medidas con el fin de alcanzar la reactivación económica plena. Las medidas serán presentadas al congreso de la república en los próximos días. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 29, 2024

Aunque fue claro en decir que desde el oficialismo cuestionan la visión de que el Ejecutivo no ha avanzado en lo propuesto, pues “lo que ha venido estructurando el Gobierno a través del Presupuesto Nacional de Desarrollo es una nueva forma de orientación de la política pública”, aseguró que también hay retrasos en la ejecución. Según él, “poco a poco se va a ir gastando la plata”, refiriéndose a la ejecución del presupuesto de cada sector.

Lea también: Estos serán los temas claves del cónclave de Petro y sus ministros en Boyacá

“Nosotros no nos podíamos excusar como hacían otros gobiernos diciendo que se estaban haciendo muchas cosas y al final era un problema de comunicación, no, tampoco creo que es por ahí. En eso hay que ser muy sinceros”, declaró. “También es cierto que estamos haciendo muchas cosas que no se están dando a conocer, y eso es lamentable”.

En el tema del diálogo nacional entre varios sectores para lograr acuerdos, apuntó que es necesario “un acuerdo nacional par erradicar la pobreza”, pues es una de las partes fundamentales de las actuaciones del “gobierno progresista, de izquierda, alternativo” del presidente Petro. Así, pidió una profundización en este tipo de temas que permitan estrechar lazos con otros sectores.

“Si no somos capaces de plantear esos retos de manera comunicacional, pero también en la acción, que convoque al país entero, pues no vamos a dejar ningún legado”, finalizó.

En la entrevista con Blu Radio también habló de las marchas de 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Trabajo y en la que el mandatario convocó movilizaciones a su favor. En el comité político de este lunes, según confirmó Racero, se irán “preparando” los planes para este miércoles, pues “es algo que los [ha] convocado, que [los] motiva” y “hace parte de [su] ADN, de [su] génesis”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.