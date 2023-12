De la Calle se unió a discusión sobre referendo fiscal: “la idea jode a Chocó y Guajira”

Humberto de la Calle y Andrés Julián Rendón. Foto: Archivo Particular

El gobernador electo de Antioquia propuso promover un referendo fiscal para darle autonomía a los departamentos. Según señaló, si los tributos de renta y patrimonio se quedaran en las regiones, por lo menos 27 de 32 departamentos verían duplicados sus ingresos.

La idea surgió luego de que el gobierno Petro anunciara que no renovará la delegatura minera de Antioquia, y generó bastante polémica. Este 28 de diciembre, el jefe de Estado contestó al nuevo mandatario: “La minería en Antioquia ha quedado en buena parte dominada por grupos armados. Me propongo impulsar un modelo que priorice al pequeño minero y me propongo que zonas agrarias sean respetadas en su vocación agrícola”, dijo.

(Lea: “Tras orden de la Contraloría, Petro suspendió al director de Gestión del Riesgo”)

Por otro lado, señaló que para poner en marcha la propuesta el país tendría que cambiar el régimen constitucional vigente y no sería posible a través de un Acto Legislativo en el Congreso, por lo que para Petro, la propuesta es inviable. “De acuerdo a la Corte Constitucional un cambio sustancial del régimen político es a través de una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo.

La discusión no se quedó ahí, pues se unió el senador Humberto de la Calle (Centro Esperanza), quien también criticó la idea. “Dice Rendón que presentará un referendo constitucional para que la plata que se genera en las regiones se quede en las regiones. Muy mala idea. Los impuestos buscan equidad entre personas y también entre regiones”, fueron las palabras del congresista, quien recibió un espaldarazo del presidente Petro: “el senador Humberto de la Calle tiene razón”.

Rendón se defendió y dijo que la propuesta “está lejos de ser egoísta, es más bien realista y generosa con las regiones”. Según dijo, por supuesto, hay que “pagarles a la Amazonía, a la Orinoquía, a Chocó y a San Andrés por ser los pulmones y nuestra gran riqueza natural de Colombia”.

Además, argumentó que la Constitución del 91 descentralizó a los departamentos, pero no les dio recursos. “En consecuencia, todos son altamente dependientes de las transferencias del centralismo. Es decir, de la voluntad política del gobierno de turno (...) Usted que lideró la Constitución del 91 sabrá que nuestra Carta es coherente”.

No obstante, De la Calle se mantuvo en su punto y dijo que la idea de Rendón busca que “Antioquia crezca y que Chocó y Guajira (entre otros) se jodan”. Y concluyó con que “vale la pena hacer una reflexión empírica sobre este tema crucial. Habría que ver si su tesis del incremento generalizado de ingresos por la retención de lo recaudado, termina desmantelando el estado central que desempeña funciones esenciales”.

Para repetirlo en castellano puro y duro: la idea del referendo que propone @AndresJRendonC para que la plata que se recauda se quede en cada región, se lee así: que Antioquia crezca y que Chocó y Guajira (entre otros) se jodan. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) December 28, 2023

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.