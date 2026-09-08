De la Espriella afianzó lazos con privados: hay 13 acuerdos para la reconstrucción

Presidente De la Espriella se reunió con privados. Entre los que acudieron a la cita está Alejandro Santo Domingo (Valorem), Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski) y Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval). Foto: Presidencia

Diez de las personas más ricas fueron convocadas este lunes por el presidente Abelardo de la Espriella a una cita clave en el Chocó. Y no solo porque cumplió su primer mes como jefe de Estado, sino porque gran parte de la reconstrucción del país, tras el terremoto del pasado 10 de agosto, pasa por las decisiones y los acuerdos que se siguen construyendo con las cabezas del poder económico.

Esa ruta es determinante, porque le da al presidente instrumentos adicionales para maniobrar una situación que se vio forzado a gestionar tras desatarse...