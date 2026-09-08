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De la Espriella afianzó lazos con privados: hay 13 acuerdos para la reconstrucción

A los apoyos de COP 2 billones que ya habían entregado los empresarios más importantes del país, se suman acuerdos estratégicos que abarcan el sector de transporte, de energía y de comercio. El jefe de Estado los reunió este lunes en Quibdó.

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Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
08 de septiembre de 2026 - 01:17 a. m.
Presidente De la Espriella se reunió con privados. Entre los que acudieron a la cita está Alejandro Santo Domingo (Valorem), Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski) y Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval).
Presidente De la Espriella se reunió con privados. Entre los que acudieron a la cita está Alejandro Santo Domingo (Valorem), Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski) y Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval).
Foto: Presidencia

Diez de las personas más ricas fueron convocadas este lunes por el presidente Abelardo de la Espriella a una cita clave en el Chocó. Y no solo porque cumplió su primer mes como jefe de Estado, sino porque gran parte de la reconstrucción del país, tras el terremoto del pasado 10 de agosto, pasa por las decisiones y los acuerdos que se siguen construyendo con las cabezas del poder económico.

Esa ruta es determinante, porque le da al presidente instrumentos adicionales para maniobrar una situación que se vio forzado a gestionar tras desatarse...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@elespectador.com
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Dolly García Barreiro(ek3ph)Hace 3 minutos
Y cómo no van a estar felices los empresarios y Abelardo si a eso fue que llegó, a darles negocios para que ellos inflen los costos de las obras y que al presi le den su tajada. Ya verán que en los 4 años siguientes, Abelardo deja de tener números en rojo y ahora sí será millonario. A lo Trump!!! Tampoco tendrá que dedicarse a ofrecer cursos de brujería por una página web, como lo hacía el año pasado.
JoseM(89881)Hace 27 minutos
Shakira los hizo ver como..., les tocaba. bien
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