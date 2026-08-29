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De la Espriella ratificó giro en políticas de paz y seguridad: 72 horas continuas de ajustes

El presidente ya marcó el rumbo de lo que será su apuesta para enfrentar a grupos armados, erradicar cultivos de uso ilícito y la alineación en política internacional que se marca con el ingreso de Colombia en el Escudo de las Américas. También acabó con las figuras de gestores de paz.

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Redacción Política
29 de agosto de 2026 - 01:05 p. m.
El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, durante la firma de extradición de cinco cabecillas criminales.
El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, durante la firma de extradición de cinco cabecillas criminales.
Foto: Presidencia

Al cabo de 72 horas, el presidente Abelardo de la Espriella ha definido el rumbo de las políticas de paz y seguridad para Colombia que tendrán un fuerte componente en su discurso de la construcción de una “Patria Milagro” a través de la lucha contra la criminalidad. El jefe de Estado puso la lupa en tres ejes que son claves en esta materia y con los que redefine la ruta para enfrentar las narcoestructuras, la lucha contra los cultivos de uso ilícito y el futuro de los programas de paz que desde campaña cuestionó con severidad. En tan solo...

Por Redacción Política

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no(62473)Hace 1 hora
POPULISMO. Obviamente porque arana este en la carcel no se acaba el narcotrafico el segundo de arana coge el mandato y si cogen a este otro tomara el mando y asi sucesivamente. El problema es el narcotrafico y las implicaciones que tiene en la ciudadania no los jefes. PURO SHOW
Pathos(78770)Hace 1 hora
Así debe ser porque ,el país ha sido víctima del engaño cada vez q intenta el dialogo y así los criminales se han fortalecido y la esperanza de paz queda más burlada.Ahora hay presidente con determinación de cambiar la pagina porque llegó el momento de frenar y volver a reforzar al Estado para enfrentar con toda la tecnología y apoyo internacional,la red de narcoguerrillas q se camuflan hasta en los espacios de la sociedad civil . El mamertismo itis les ha servido
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