De la Espriella ratificó giro en políticas de paz y seguridad: 72 horas continuas de ajustes

El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, durante la firma de extradición de cinco cabecillas criminales. Foto: Presidencia

Al cabo de 72 horas, el presidente Abelardo de la Espriella ha definido el rumbo de las políticas de paz y seguridad para Colombia que tendrán un fuerte componente en su discurso de la construcción de una “Patria Milagro” a través de la lucha contra la criminalidad. El jefe de Estado puso la lupa en tres ejes que son claves en esta materia y con los que redefine la ruta para enfrentar las narcoestructuras, la lucha contra los cultivos de uso ilícito y el futuro de los programas de paz que desde campaña cuestionó con severidad. En tan solo...