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El pulso por la presidencia del Senado tocó de frente a De la Espriella y Uribe

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, quiere en la jefatura del Congreso a Alfredo Deluque (La U). El Centro Democrático del exmandatario Álvaro Uribe la disputa con Honorio Henríquez. En la Cámara se consolidó un primer acuerdo. Así va la pelea.

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Redacción Política
17 de julio de 2026 - 02:02 a. m.
Los senadores Alfredo Deluque (La U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático) se dispuran la jefatura del Congreso. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el exmandatario Álvaro Uribe ya expresaron sus preferencias.
Los senadores Alfredo Deluque (La U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático) se dispuran la jefatura del Congreso. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el exmandatario Álvaro Uribe ya expresaron sus preferencias.
Foto: Cortes

La conformación de las mesas directivas del Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio desató un sigiloso pulso de poder, el cual se libra entre diversas fuerzas y que toca directamente a la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La puja detrás de las presidencias de Senado y Cámara, incluso, rompió con la tradición de que entre las colectividades más votadas y que estén del lado del oficialismo entrante se elija a quienes estarán en esas dignidades. De hecho, es ahí en donde comenzó la pelea que tiene a los...

Por Redacción Política

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