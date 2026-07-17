El pulso por la presidencia del Senado tocó de frente a De la Espriella y Uribe

Los senadores Alfredo Deluque (La U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático) se dispuran la jefatura del Congreso. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el exmandatario Álvaro Uribe ya expresaron sus preferencias. Foto: Cortes

La conformación de las mesas directivas del Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio desató un sigiloso pulso de poder, el cual se libra entre diversas fuerzas y que toca directamente a la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La puja detrás de las presidencias de Senado y Cámara, incluso, rompió con la tradición de que entre las colectividades más votadas y que estén del lado del oficialismo entrante se elija a quienes estarán en esas dignidades. De hecho, es ahí en donde comenzó la pelea que tiene a los...