De la Espriella asegura las mayorías en el Congreso: así se mueven los partidos
El grueso de las colectividades tradicionales respaldará al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Cambio Radical y Centro Democrático ya anunciaron que serán partidos de gobierno, y la misma vía tomarían los liberales, los conservadores y La U. El Pacto Histórico se alista para volver a la oposición y se centrará en el control político.
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