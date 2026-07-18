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18 de julio de 2026 - 05:00 p. m.

De la Espriella asegura las mayorías en el Congreso: así se mueven los partidos

El grueso de las colectividades tradicionales respaldará al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Cambio Radical y Centro Democrático ya anunciaron que serán partidos de gobierno, y la misma vía tomarían los liberales, los conservadores y La U. El Pacto Histórico se alista para volver a la oposición y se centrará en el control político.

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