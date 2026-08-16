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De los símbolos a la ejecución: cómo De la Espriella tuvo que modificar su agenda

Sin empalme, con un equipo disperso y con los huecos presupuestales que dejó el gobierno anterior, el nuevo presidente enfrentó unos primeros días de gobierno que pusieron a prueba sus promesas de la “patria milagro”. Así respondió y estos son los retos que le esperan.

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David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
16 de agosto de 2026 - 01:30 a. m.
Presidente Abelardo de la Espriella durante el comité de emergencia realizado en la UNGRD tras el terremoto.
Presidente Abelardo de la Espriella durante el comité de emergencia realizado en la UNGRD tras el terremoto.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

No habían transcurrido 72 horas de su juramento como jefe de Estado cuando Abelardo de la Espriella ya estaba haciendo borrón y cuenta nueva de los primeros planes que había diseñado durante casi dos meses para asumir el principal cargo de la nación. A un lado quedó la idea de despachar desde la llamada “Casa Blanca” de Barranquilla, acondicionada en cuestión de días como sucursal de la Presidencia en un batallón de esa ciudad. Lo mismo ocurrió con los consejos de ministros en el Caribe, los retiros espirituales y los anuncios con videos de...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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humberto jaramillo(12832)Hace 50 minutos
los del empalme anticorrupción vamos a ver que hacen, por lo pronto, con el ministro de agricultura y la ministra de salud: dos antros de corrupción
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