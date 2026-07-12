De la Espriella ya proyectó a la Colombia que gobernará como la “patria milagro”

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, reunió este 10 de julio en Barranquilla a su gabinete designado. Foto: @defensoresco

Las decisiones las tomó directamente el presidente electo, Abelardo de la Espriella. De hecho, se sabía sobre las molestias que esto levantaría en la saliente administración del mandatario Gustavo Petro. Pero el simbolismo que marcó la campaña y la necesidad de refrendar un “cambio total” frente al cuatrienio de la izquierda dejaron en firme los pasos para darle sustento a lo que llamó “patria milagro”.

Por un lado, sí habrá toma de juramento presidencial en una guarnición militar el próximo 7 de agosto. Incluso, los lugares que se están...