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De la Espriella ya proyectó a la Colombia que gobernará como la “patria milagro”

Abelardo de la Espriella reunió a su gabinete en pleno en Barranquilla para delinear al Estado que dirigirá desde el 7 de agosto. La posesión será en una guarnición militar. Estados Unidos, Israel y Venezuela entran en la ecuación. Gustavo Petro retornará a la oposición.

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Daniel Valero
Daniel Valero
12 de julio de 2026 - 01:02 a. m.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, reunió este 10 de julio en Barranquilla a su gabinete designado.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, reunió este 10 de julio en Barranquilla a su gabinete designado.
Foto: @defensoresco

Las decisiones las tomó directamente el presidente electo, Abelardo de la Espriella. De hecho, se sabía sobre las molestias que esto levantaría en la saliente administración del mandatario Gustavo Petro. Pero el simbolismo que marcó la campaña y la necesidad de refrendar un “cambio total” frente al cuatrienio de la izquierda dejaron en firme los pasos para darle sustento a lo que llamó “patria milagro”.

Por un lado, sí habrá toma de juramento presidencial en una guarnición militar el próximo 7 de agosto. Incluso, los lugares que se están...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 49 minutos
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