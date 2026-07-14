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Así se disputan los partidos cercanos a De la Espriella las jefaturas del Congreso

Alfredo Deluque y Honorio Henríquez buscan presidir el Senado. Daniel Briceño y Julio Triana hacen lo propio en la Cámara. El guiño del mandatario electo será clave y de aquí saldrá quien le ponga la banda presidencial. Hay mayorías para darle el sí a la posesión del 7 de agosto en una guarnición militar.

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Redacción Política
14 de julio de 2026 - 11:02 a. m.
Los legisladores Alfredo Deluque (La U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático) se disputan la jefatura del Senado. Y los representantes Daniel Briceño (Centro Democrático) y Julio César Triana (Cambio Radical) hacen lo propio por la Cámara.
Los legisladores Alfredo Deluque (La U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático) se disputan la jefatura del Senado. Y los representantes Daniel Briceño (Centro Democrático) y Julio César Triana (Cambio Radical) hacen lo propio por la Cámara.
Foto: Cortesía

Esta semana será definitiva. Las fuerzas políticas que se declararon partidos de gobierno y los voceros del presidente electo, Abelardo de la Espriella, darán las puntadas finales que se requieren para confeccionar las nuevas jefaturas del Congreso.

No es un tema menor, pues el primer año legislativo de todas las administraciones es clave para avanzar en el grueso de sus agendas. Además, entre quienes se queden con el guiño palaciego para arrancar en las presidencias de Senado y Cámara saldrá la persona que le pondrá la banda de jefe de Estado...

Por Redacción Política

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