De la Espriella echó a andar su “patria milagro” y dejó claro lo que implicará esa visión

Abelardo de la Espriella dio su primer discurso como presidente en un cantón militar en Cali.
Foto: Santiago Ramírez Marín
Como si se tratara de un show de magia, las luces se apagaron y el protagonista desapareció. Más de 200 congresistas, un rey, media docena de presidentes y unos 2.000 invitados especiales se quedaron esperando al menos un saludo del nuevo presidente de Colombia, a quien habían ido a festejar. La invitación a una alabanza religiosa y los discursos de un rabino, un pastor y un obispo católico hicieron parte del truco con el cual, en cuestión de minutos, Abelardo de la Espriella encontró una zona gris que lo dejó en medio de un cantón militar...
Por David Efrén Ortega
Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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