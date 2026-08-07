De la Espriella echó a andar su “patria milagro” y dejó claro lo que implicará esa visión

Abelardo de la Espriella dio su primer discurso como presidente en un cantón militar en Cali. Foto: Santiago Ramírez Marín

Como si se tratara de un show de magia, las luces se apagaron y el protagonista desapareció. Más de 200 congresistas, un rey, media docena de presidentes y unos 2.000 invitados especiales se quedaron esperando al menos un saludo del nuevo presidente de Colombia, a quien habían ido a festejar. La invitación a una alabanza religiosa y los discursos de un rabino, un pastor y un obispo católico hicieron parte del truco con el cual, en cuestión de minutos, Abelardo de la Espriella encontró una zona gris que lo dejó en medio de un cantón militar...