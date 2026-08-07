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De la Espriella echó a andar su “patria milagro” y dejó claro lo que implicará esa visión

El nuevo presidente se juramentó ante el Congreso y asumió sus funciones en un cantón militar con la promesa de darle un giro radical a lo que dejó Gustavo Petro. Así fue la posesión en la que anunció sus primeros decretos, ratificó el ultimátum a los grupos criminales y trazó la línea que deberán seguir todos sus funcionarios.

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David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
08 de agosto de 2026 - 02:50 a. m.
Abelardo de la Espriella dio su primer discurso como presidente en un cantón militar en Cali.
Abelardo de la Espriella dio su primer discurso como presidente en un cantón militar en Cali.
Foto: Santiago Ramírez Marín

Como si se tratara de un show de magia, las luces se apagaron y el protagonista desapareció. Más de 200 congresistas, un rey, media docena de presidentes y unos 2.000 invitados especiales se quedaron esperando al menos un saludo del nuevo presidente de Colombia, a quien habían ido a festejar. La invitación a una alabanza religiosa y los discursos de un rabino, un pastor y un obispo católico hicieron parte del truco con el cual, en cuestión de minutos, Abelardo de la Espriella encontró una zona gris que lo dejó en medio de un cantón militar...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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antonio bonilla(7747)Hace 4 minutos
Y el KKs, cizañero diciendo que tenía información que habían toneladas de explosivos en cali, sus fuentes terroristas han debido informarle de antemano; asi como supo en menos de 24 horas ( 17-18 ) que el coronel Devia se había suicidado, sin ni siquiera esperar el dictámen de medicina legal. CESO LA HORRIBLE NOCHE
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