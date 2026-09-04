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Viaje a la ONU y viene Rubio: De la Espriella estrena carta de presentación ante el mundo

El presidente Abelardo de la Espriella se reunirá con el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, mientras una delegación colombiana se presentará por primera vez ante las Naciones Unidas. Las dos vitrinas serán clave para marcar el giro total en materia de política exterior.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
04 de septiembre de 2026 - 12:50 a. m.
El presidente Abelardo de la Espriella ya le tiró línea al equipo que lo representará ante en Estados Unidos: el vicepresidente José Manuel Restrepo, el canciller Omar Bula, y los embajadores Mauricio Gaona (ONU) y María Consuelo Araújo (EE. UU.)
El presidente Abelardo de la Espriella ya le tiró línea al equipo que lo representará ante en Estados Unidos: el vicepresidente José Manuel Restrepo, el canciller Omar Bula, y los embajadores Mauricio Gaona (ONU) y María Consuelo Araújo (EE. UU.)
Foto: El Espectador

El presidente Abelardo de la Espriella ya le dijo a su equipo diplomático cuál quiere que sea su carta de presentación con el mundo. Lo dejó claro este jueves en la tarde en una reunión que tuvo en la Casa de Nariño con quienes figuran como sus representantes ante Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, con miras a la primera Asamblea General del organismo multilateral a la que asistirá este gobierno. Y todo coincide con la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Barranquilla. Todo ocurrirá la...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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